İyi koku alanlar daha uzun yaşıyor!

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Burnunuz iyi koku alıyorsa, ömrünüz de uzun olacak demektir!

Amerikalı bilim adamları, koku alma duyuları güçlü olan kişilerin daha uzun ömre sahip olabileceğini tespit etti.



"PLoS One" bilim dergisinde yayımlanan, 3 bin yetişkinin katıldığı araştırmada koku alma duyusu ölçüldü. Bu duyusu en zayıf olan katılımcıların yüzde 39'unun beş yılda öldüğü saptandı. Araştırmacılar, koku alma algısındaki azalmanın doğrudan ölüme neden olmadığını fakat yaşam süresiyle ilgili ipucu verebileceğini ifade etti.



Chicago Üniversitesi'nden bilim adamları, 57 ila 85 yaşlarındaki katılımcıları koku testine tabi tuttu. Katılımcılara, nane, balık, portakal, gül ve deri gibi keskin kokular koklatıldı. Araştırmadan 5 yıl sonra en zayıf koku duyusuna sahip olanların yüzde 39'u hayatını kaybetti. En güçlü koku alma duyusuna sahip kişilerin sadece yüzde 10'u bu süre içinde yaşamını yitirdi.



Araştırmada yaş, beslenme, sigara kullanımı, yoksulluk ve genel sağlık durumlarının da göz önünde bulundurulduğu belirtildi.



Koku kaybıyla yaşam süresi arasındaki ilişkinin tam olarak bilinmediğini söyleyen araştırmacılar, bu duyudaki azalmanın, hücre onarımının zayıflamasına işaret edebileceğini ifade etti.



Araştırmayı yürüten bilim adamları, koku alma problemi olanların paniklememesi gerektiğini, nezle, alerji ve sinüslerle ilgili rahatsızlıkların da koku alma duyusundaki azalmaya neden olabileceğini vurguladı.



(AA)