Mart ayından bu yana dünya kapkara bir kabusu yaşıyor. Hepimiz bir sabah uyanıp, yaşadıklarımızın bir kabus olmasını diliyor ama ertesi gün yine aynı kabusa uyanıyoruz. Çoğumuz, belki de her zaman aklımızın bir köşesinde duran ama o veya bu sebeple ertelediğimiz kendisi küçük, etkisi büyük fikirleri yeniden keşfediyor, harekete geçirmeye çalışıyoruz. Dünya ekonomisine yön veren ‘big boss’ ülkelerin milyar dolarlık silah gelirlerinin, sahip oldukları nükleer füzelerin ya da uzaya çıkmak adına yatırım yaptığı teknolojik gelişmelerin küçücük bir virüs karşısında hiçbir anlam taşımadığını fark etmenin tuhaf ruh hali içindeyiz.



KOCA YÜREKLİ İNSANLAR

Covid-19 kabusu dünyayı bir türlü terk etmiyor ama bu süreç hepimizin bireysel olarak ayrı ayrı farkındalıklar yaşamasına imkan tanıdı ilginç bir şekilde. Belki bu farkındalıklar sayesinde ve düşünmek için zaman buldukça ‘dünyayı güzellik kurtaracak’ cümlesinin anlamını yeniden keşfettik öyle ya da böyle... Yürekleri kocaman insanlar, güzel insanlar, iyi insanlar iyi şeyler yapıyor, iyilik çığ gibi büyüyor. Gıda yardımları yapılıyor, ödenemeyen faturalar ödeniyor, veresiye defterleri kapatılıyor, sokak hayvanları her zamankinden daha çok düşünülüyor, evden çıkamayan yaşlı insanların market alışverişleri yapılıyor, dikiş makinelerinde basit koruyucu maskeler dikiliyor. Pandemi günleri gün geçtikçe dayanışma günlerine dönüşüyor. Yaşadığımız bu zorlu süreç karşılık beklemeksizin yapılan iyiliklere, sosyal dayanışmaya dönüşüyor. Bu süreç, sosyal dayanışmanın önemini bir kez daha fark ettiriyor, yaşamı anlamlandırmamızı sağlıyor.



BİRLİKTE DAHA GÜZELİZ...

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ‘Hastalığı değil, iyiliği bulaştıralım’ diyerek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Bunun ardından Ankara’da birçok vatandaş veresiye defterlerini kapatmak için seferber oldu. Ankara’da bakkal borcu kapatmak şeklinde başlayan iyilik hareketi İstanbul’a da bulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşları yoksullar için iftar hazırlamaya davet etti ve İstanbul Gönüllüleri’ni iyilik seferberliğine davet ederek; “Gücü yeten, varlığı olan herkesi bu iyilik seferberliğine katılmaya davet ediyorum. İyiliği büyütelim ki yaşadığımız şehir cennete dönsün” dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hazırladığı ‘Askıda Fatura’ kampanyasıyla ise Türkiye bir ilki yaşadı. Kampanyaya katılmak isteyenler belediye tarafından hazırlanan uygulamaya girerek, ihtiyaç sahibi vatandaşların İSKİ ve İGDAŞ faturalarını ödeyebiliyor. İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ‘Evde kal’ hareketini destekleyerek, gönüllü öğretmenlerle ‘İyilik Gönüllüleri’ projesini hayata geçirdi. İzmirli iyilik gönüllüsü öğretmenler; 65 yaş üstü kişilerin ve sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını karşılamaktan tutun da ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunmaya kadar birçok sosyal sorumluluk görevini gerçekleştirdi. Foça’da emekli Jandarma Albay Ali Altunbahar ve arkadaşları, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan yaşlı ve engellilerin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber oldu. Zonguldak’ta üniversite öğrencileri, oluşturdukları temizlik ekibiyle ev işlerini yapmakta zorlanan engelli bireylerin evlerini temizledi, tadilat işlerini yaptı. Yurdun neredeyse tamamı mesajlarıyla biz bize yeteriz dedi. Yurdun birçok yerinde çeşitli firmalar ihtiyaç sahiplerine yardım paketleri ulaştırmak için yarışıyor. Sanatçısından futbolcusuna birçok kişi sosyal medyadan yepyeni iyilik hareketleri başlatıyor.



BOŞA HARCAMA!

Bir iyilik hareketi de Fairy’den geldi. Fairy, Türkiye’deki onuncu yılında ‘Boşa Harcama’ adlı anlamlı bir projeye imza attı. Gıda Kurtarma Derneği ile iş birliği yaparak gıda israfının azaltılması mücadelesine güçlü bir destek verecek olan proje iki aşamalı gerçekleşecek. Projenin ilk aşamasında Gıda Kurtarma Derneği’nin aylık düzenli gıda yardımı sağladığı kişi sayısı ikiye katlanacak. Projenin ikinci aşamasında ise gıda israfı konusunda toplumsal farkındalık yaratılması hedefleniyor. Fairy, Gıda Kurtarma Derneği için lojistik altyapı desteğini finanse edecek. Bu destek ile Ege Bölgesi’nde 145 bin kişiye, Akdeniz Bölgesi’nde 185 bin kişiye gıda yardımı yapılacak. Bu çalışmayla her sene 7 milyon lira değerinde gıda, israf olmaktan kurtarılacak. İkinci aşamada ise gıda israfına karşı eğitim gerçekleştirilebilmesi için 50 yeni bağış noktası aktifleştirilecek, 300 personele eğitim verilecek ve eğitim alan bu kişiler, bağış noktalarında toplumu gıda israfına karşı bilinçlendirecek.



İYİLİK HAREKETİ DÜNYAYI SARDI

Dünya genelinde de adalet ve sosyal devlet kavramın yeniden sorgulanmaya başladı. Yöntemler değişse de yapılan iyilik hareketleri küresel olarak yayılmaya başladı. İtalya’da gönüllüler yoksullar için yemek seferberliği başlattı. İngiltere’de Jen Legg, sağlık çalışanları için evinde önlük dikti. Kanadalı vatandaşlar özellikle koronavirüs ile ilgili sağlık komplikasyonları riski altında olanlar olmak üzere, topluluklarındaki diğer kişilere yardım eli uzatmak için gruplara katıldı. Belçika ve Hollanda’daki binlerce kişi, camlarının önüne peluş oyuncak ayı koyarak çocuklara hazine oyunu hazırladı. Birçok aile interaktif haritalarla bu oyuncakların izini sürdü. Bangladeş’te gönüllüler sokak köpeklerini beslemek için kampanya başlattı. Dünyanın pek çok ülkesinde gönüllüler dikiş makineleriyle basit koruyucu maske yapıyor ve bu maskeler yoksullara dağıtılıyor. Senegal’de grafiti sanatçıları salgını önlemede yardımcı olabilecek tedbirleri gösteren grafitilerle ülkenin başkenti Dakar duvarlarını süslüyor. Çek otomobil markası Skoda, ‘iyilik araçları’ diye adlandırdığı filosuyla farklı lokasyonlarda üretilen maskelerin hastanelere ulaştırılmasına lojistik destek verdi, bu arada sokak hayvanlarını da unutmayarak beslenmelerini sağladı. Venezuela’da ‘İyi Komşu Planı’ kapsamında yardımlar yapılıyor. Bunlar dünya geneline yayılan iyilik hareketlerinin küçücük örnekleri arasında.



