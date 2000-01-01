İz'lemeli

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GalataPerform’un yeni oyunu “İz” Türkiye’nin yakın tarihindeki üç farklı dönemi konu alıyor.

GalataPerform’un yeni oyunu “İz” Türkiye’nin yakın tarihindeki üç farklı dönemi konu alıyor. Bu üç dönem Tarlabaşı’ndaki yüzyıllık bir binada aynı anda yaşanırsa nasıl ‘İz’ler bırakır?

1950’lerde yaşayan ve 6-7 Eylül olaylarında evlerini terk etmek zorunda kalan Rum kız kardeşler Markiz ve Eleni; 1980’lerde 12 Eylül olaylarından sonra kaçmak için Tarlabaşı’nda yine aynı evi kiralayan genç devrimci Ahmet ve onun Karadenizli ev sahibi Turgut Usta; 2000’lerde aynı evde yaşayan ve seks işçisi olarak çalışan Sevengül adlı travesti ve onun sevgilisi Rizgar... Tüm bu dönemler ve karakterler, evde bıraktıkları "İz"lerle hem bir önceki dönemin hikayelerini taşıyorlar hem de kendi hikayelerini yaratıyorlar. Ahmet Sami Özbudak’ın yazdığı, Yeşim Özsoy Güla’ın yönettiği oyunda, Okan Urun, Burak Safa Çalış, Batur Belirdi, Bertan Dirikolu, Yeşim Özsoy Gülan, Ceren Demirel, Koray Kadirağa rol alıyor.