Unutkanlığınız öyle bir vaziyette ki birgün kendinizi kaybetmekten korkuyorsunuz
Yine kaybettim... Yok cep telefonumu değil, bu
sefer saatimi. Hem de altı ay önce kaybettiğim bir önceki saatimden
sonra, teyzemin kasasından çıkarıp, çok kıymetli sakın kaybetme bu sefer
diye tembihleyerek hediye ettiği saati... Gözlüğümü, cep telefonumu,
ajandamı, cüzdanımı da geçtiğimiz sene içinde sürekli unutup gittim bir
yerlerde. Bir çok sefer geri geldiler garip bir şekilde ama artık ben o
kadar bıktım ki birşeyleri kaybetmekten, bu dalgınlıktan hepsine birer
ip bağladım, ipleri de kendime doladım.
Geçenlerde bir doktor
arkadaşım “Bu unutma olayının psikolojik bir sebebi
vardır!” dedi. Eee biz de merak gani, gittim baktım Freud
amcam ne demiş. Haklı çıktı arkadaşım, Freud bu işi pek ciddiye
alıyormuş meğerse: “...Psikanalist başka türlü düşünür bu
konuda; saklı ruhsal olayların hiçbir dışavurumu onun için
önemsenmeyecek kadar küçük değildir; bu tür unutma ve yinelemelerin bir
anlam taşıdığını bilir; normalde gizli kalacak duyguların kendilerini
ele vermesini sağlaması bakımından dalgınlık denen olayı şükranla
karşılamak gerektiğini çoktan öğrenmiştir.”
Hay Allah!
Durumum ciddi galiba... İyi de ben bu dalgınlık hastalığına bilgisayar
mühendisliği okurken yakalandım. Çiplerin koridorlarında yürüyen
virüsler beynime mi bulaştı nedir, bir tür sanal kadın oldum! Direklere
çarpıp özür dileyen bir tip yani...