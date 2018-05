Beynimiz bizim bütün fonksiyonlarımız hatta üreme fonksiyonlarımızıda yönetmektedir. Kadınların her ay görmüş oldukları bir kanama dönemi mevcuttur ki bu kanama döneminde vücuttan kan atılması sağlanmaktadır.

Beynimiz ürüme fonksiyonları yönettiği zaman birtakım salgılanan maddeler ile genital bölgesine özellikle yumurtalığınıza hükmeder. Yumurtalığımızın nasıl çalışacağını beynimizin salgıladığı hormonların düzeni ile belirlenmektedir. Yumurta hücresi yumurta hücresini koruyan bir folekül ile çevrilidir. Adet olmak aslında sağlıklı olmanın bir ifadesidir. Vücudun yenilenmesi ve bir temizlenme işlemidir. Kadın rahminde biriken ve döllenmeyen sperm ile buluşmayan yumurtaların dışarıya aktarılmasıdır.



Kadın olarak adet döngüsü biz kadınları aslında bir gebelik için her ay hazırlar. Uterus döllenmiş bir yumurta almaya hazırlanırken kan dolaşımı artar ve vaskülarize olması sağlanır. Döllenme gerçekleşmez ise rahim başlangıç durumuna döner ve adet kanaması başlar.



Menstruum yani adet kanaması bir kadının adet zamanında akan kandır. Adet düzenli olsa bile her ay aynı olmayabilir. Her kadının adeti farklıdır. Vajinadan gelen kan miktarına göre adetiniz hafif, orta ve ya yoğun olabilmektedir. Adetin süresi de her ay değişiklik gösterebilir. Fakat genellikle adet süresi 3 ila 7 gün arasında sürmektedir. 2-7 gün arası da normal sayılabilmektedir. Adet döneme yaş gittikçe daha azalmaya ve daha düzenli olmaya başlar. Adet döneminde aşırı kanama, ağrı, sancı, baş ağrısı, mide bulantısı ve kramplar görülebilmektedir.



Kadınlar neden adet sancısı çeker?

Kadınlar neden adet olur? bunun yanı sıra en merak edilen durumlardan biri de neden ağrılı adet geçirdikleridir? Rahim iç zarı denilen rahim içerisindeki dokunun salgılandığı prostaglandin madde rahimin kasılmasına ve bu yüzden ağrı duymasına sebep olur. Bu duruma adet sancısı denir.



Adet döneminin ağrılı, sancılı ve krampların yaşandığı adete verilen ad dismenoredir. Prostaglandin adı verilen kimyasalın aşırı olmasından dolayı kaynaklanan kramplar çok şiddetli olsada ciddi bir hastalık teşkil etmemektedir. Korkulacak bir durum yoktur. Yaşları daha büyük olan kadınlarda ise ağrı bazen hastalık gibi durumlardan neden olabilmektedir.



Bu gibi ağrılı dönemlerde kadınların özellikle ayaklarını sıcak tutmaları önerilmektedir. Evinizde bulunan sıcak su torbası ile ayaklarınızı sıcak tutabilmeniz mümkün. Sıcak bir duş almakta sizi rahatlatabilecek bir diğer seçenektir. Krampları hafifletmek için bazı ağrı kesici ilaçlarda kullanılmaktadır. Bu ilaçları doktorunuza sormadan kullanmamanızı tavsiye ederiz. Doktora danışıp kullandığınız ilaç eğer ağrılarınızı hafifletmiyorsa doktorunuzdan başka bir ilaç önermesini isteyebilirsiniz.



Adet düzensizliği nedenleri nelerdir?

21 ve ya 35 günde bir gerçekleşen adet döngüsü genellikle 3 ila 7 gün sürmektedir. Normal bir adet kanamasının gerçekleşmesi için dört faktör vardır. Bunlar; hipotalamus, hipofiz, yumurtalık ve rahim. Dış etkenler ve ya içeriden kaynaklanan hastalıklar adet düzensizliği oluşturur. Östrojen ve progesteron hormonlarında oluşan düzensizlik nedeni ile de adet düzensizliği oluşturur. Ergenlik ve menapoz dönemlerinden dolayı da düzensizlik görülebilmektedir. Diğer nedenler ise; stres, yeme alışkanlığı düzensizliği, sağlıksız beslenme, uyku düzensizliği, aşırı yorgunluk, zorlu çalışma günleri, üzüntü, sıkıntı ve kontrolsüz yapılan diyetler ve hatta yapılan ağır sporlar bile adet düzensizliğine neden olabilmektedir. Sağlığınıza her zaman dikkat etmenizi öneririz.



Pedinizi ne sıklıkla değiştirmelisiniz?

Genellikle hijyenik de olması açısından her 4 ve 8 saat içerisinde değiştirmek gereklidir. Rahatsızlığı zaten siz hissedeceksinizdir.