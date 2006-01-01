Karakteri hızlı tipi ağırbaşlı

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Bir kaplan bir iguana ile birlikte yola çıkarsa ne olur?

Yazı: Arzu Sözeri



Mesela şahane bir otomobil olabilir. Volkswagen Tiguan, bu iki hayvanın da özelliklerini taşıyan, zamanın da güzelleştirdiği bir otomobil.



Yollarda ilk kez gördüğüm zamanı hatırlıyorum TIguan’ı. Güven veren keskin bir görüntüsü vardı. Dünyada ilk kez 2006’da görmüş, 2008’de ise Türkiye’ye gelişiyle kendisinden fazlaca etkilenmiştik. SUV sınıfının öncülerinden biri. Ağırbaşlı bir görüntüsü var. İsminin anlamı görüntüsüyle değil kullanırken daha çok ortaya çıkıyor. Kaplan anlamına gelen ‘Tiger’ ile, iguana anlamına gelen ‘Leguan’ kelimelerinin birleşiminden oluşuyor Tiguan. Kaplan hızı ve çevikliği, iguana ise yol şartları ne olursa olsun yere sağlam basmayı hatırlatıyor.



Güvenli sürüş keyfi

Şehir içi kullanımda, özellikle de yol açıksa otobanda kullanırken oldukça keyif alıyorsunuz. Kullanım kolaylığı açısından ideal beden ölçülerine sahip. 4.43 metrelik uzunluğu ve 1.81 metrelik genişliğinde, kullanışlı bir yaşam alanı sunan Volkswagen Tiguan’ın 470 litrelik bagaj hacmi, arka koltuklar katlandığında 1510 litreye kadar artabiliyor. Volkswagen’in dört tekerlekten çekiş sistemi 4motion’ın yeni nesliyle donatılan Volkswagen Tiguan, arazide veya bozuk zeminli yollarda haldex kavrama sistemiyle güvenli bir sürüş vadediyor.



Gizlisi saklısı olanlara

Tiguan’a bindiğinizde sanki uzun süredir bu otomobili kullanıyor gibi hissediyorsunuz. Öyle kafa karıştırıcı bir düğme kombinasyonu yok. Gayet yalın ve net. Acayip gizli bölmeleri mevcut. Hani hızlıca hareket edip de aceleyle bir bölmeye koyduğunuz bir eşyayı kolayca bulamamanız mümkün. Bölmeler 6.5 inch’lik renkli dokunmatik ekranlı MP3 özellikli radyo ve altılı CD değiştiricili müzik sisteminin üst ve alt kısımlarında yer alıyor.



