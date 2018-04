Kedinizi mutlu ve sağlıklı tutmanın püf noktaları

Hangi tür olursa olsun tüm kediler ilgi görmekten ve sahibinin kendisini düşündüğünü bilmekten büyük bir haz alır. İşte onu mutlu ve sağlıklı tutmanın yolları...

Özgürlüğünü yaşasın

Köpeklere göre daha bağımsız karaktere sahip olan kediler özgürlüklerine pek düşkündür. Bu nedenle uzmanlar kedi sahiplerini eğer kedilerini dolaşmaları için sokağa bırakmıyorlarsa asla tek bir odaya kapatmamalarını tavsiye ediyor. Evin içinde koşup oynamayı çok seven kedilerin en büyük keyfi ise yün yumakları ya da küçük toplarla

oynamaktır…



Gece dışarıda bırakmayın

Bahçeli evler sadece insanların değil, kedilerin de hayallerini süslüyor. Bir bahçeniz varsa bu evcil bir hayvan edinmek için altın bir fırsat. Sevimli dostunuzu elbette tüm aşılarını aksatmamak koşuluyla gündüz bahçeye gönül rahatlığıyla salabilirsiniz. Böylece tırnaklarını ağaçlarla bileyip, dallar arasında hoplayıp zıplayarak spor yapabilir. Ancak uzmanlar, kedilerinizi gece mutlaka eve almanız gerektiğini söylüyor ve kedilerin kendi yataklarında uyumaları gerektiğinin altını önemle çiziyorlar.



Diş sağlığını ihmal etmeyin

Uzmanlar kedilere şekerli ve unlu gıdalar vermekten sakınılması gerektiğinde hemfikir. Kedilerin ağız ve diş sağlığı da tıpkı insanların ağız ve diş sağlığı kadar hassas bir konu. Bu yüzden sevimli dostunuzu her 3-4 ayda bir ağız ve diş kontrolünden geçirmelisiniz.



Göz ve kulakları çok hassas

Her banyodan önce ve sonra kulak temizliği dikkatli bir şekilde yapılmalı. Bu temizlik işlemi düzenli olarak yapılırsa kediler, göz ve kulaklarda oluşabilecek olası iltihaplanmalardan da korunmuş olur. Temizliği yumuşak ve ılık bir bezle yapmaya özen gösterin.



Doğru kumu seçerken...

En titiz hayvanlar arasında yer alan kedilerin kumu konusunda bilmeniz gerekenler var. Kum öncelikle hijyenik olmalı ve kedinizin sağlığını tehdit etmemeli. Kumun mama ve su kabından olabildiğince uzak bir yere konulması gerekiyor. İyi bir kedi kumu koku, sıvı ve rutubet emme özelliği olan sepiolit ve bentonit gibi doğal madenlerden elde

edilmiş olmalı. İnşaat kumu, hafriyat artığı, deniz kumu, talaş, toprak gibi paketli olmayan kumları ise kullanmamalısınız.

Kumun yüksekliği ne olmalı?

Kedi kumunun kabı ortalama 4 parmak derinliğinde doldurulmalı. Bu derinlik kedinin rahatça eşinmesine olanak vermesi için önemli bir ölçü.