Kış soğukları kapımıza dayandı ve üşüyen ayakçıklarımız için bir çözüm bulma zamanı da geldi. İşte tam bu noktada karşımıza o tatlı tasarımları ve sıcacık yapılarıyla panduflar çıkıyor. Erkeklerin de kadınların da rahatlıkla giyebildiği, farklı tasarımlarıyla gönülleri de fetheden panduflar artık kış aylarının olmazsa olmazları arasına giriyor. İşte size bu kışı pandufla geçirmek için 5 mantıklı sebep.

1. Sıcak tutma garantisi

Kış soğukları evi vurunca, isterseniz kaloriferleri sonuna kadar kökleyin, isterseniz en kalın çoraplarınızı çekin, özellikle kadınların ayaklarının üşüyeceğini hepimiz biliyoruz. İşte panduf burada devreye giriyor ve ayaklarımızı sıkıca sarıyor, kalın, yumuşak ve konforlu yapısıyla, ayaklarımızı 7/24 sıcak tutuyorlar.



2. Herkes için bir panduf var

Panduflar o tatlı tasarımlarıyla kadınlara ve çocuklara hitap ediyormuş gibi görünüyor ama erkek panduf modelleri de kadın panduf modelleri kadar ilgi topluyor. Evdeki minikler, erkekler, ve yaşlılarımız için mutlaka çok uygun panduf modelleri bulacaksınız.



3. Isınma masrafında önemli tasarruf

Size bir sır verelim, evdeki ısınma maliyetleri, ayakların üşümesiyle yakından bağlantılıdır. Ve ne yazık ki ayaklarımız, vücudun en çok üşüyen bölgesidir. Eğer ayaklarınızı sıcak tutmayı başarırsanız, vücudunuzun üst bölgesi çok daha düşük ısılarda konforlu bir şekilde yaşamayı başarır. Dolayısıyla, şık panduflarla ayaklarınızı ısıttığınızda, o katlanması zor olan “ayak üşümesi” hissini geçirdiğinizde, kombiyi / kaloriferi çok daha düşük derecelerde yakamaya başlayacaksınız ki, bu da her ay ısınma masraflarında önemli bir tasarruf anlamına gelecektir.



4. Çocukların hastalanma riskini azaltır

Küçük çocuklar, yetişkinlerin hissedemeyeceği ısı değişimlerine karşı hassastırlar. Derileri daha ince, vücutlarındaki yağ oranı çok daha azdır. Dolayısıyla, küçük çocukları soğuğa karşı koruyan tabaka çok incedir ve sizin soğuk olduğunu bile fark etmediğiniz evin tabanı, evdeki minik çocuklar için soğuk alma, nezle olma, şifayı kapma nedeni olabilir. Çocukların da severek giyeceği, konforlu ve sıcak panduflar sayesinde, onların daima güven içinde olduğunu bilirsiniz.



5. Kolay yıkanırlar ve temizlenirler

Bu pratik ev ayakkabıları, terliklere oranla çok daha kolay yıkanır, kolay kurur ve çorap gibi yeniden kullanılmaya hazır hale gelir. Dolayısıyla, birden fazla pandufla, biri yıkanırken ve kururken diğerini kullanabileceğiniz bir düzen oluşturabilirsiniz.