1. Sıcak tutma garantisi
Kış soğukları evi vurunca, isterseniz kaloriferleri sonuna kadar kökleyin, isterseniz en kalın çoraplarınızı çekin, özellikle kadınların ayaklarının üşüyeceğini hepimiz biliyoruz. İşte panduf burada devreye giriyor ve ayaklarımızı sıkıca sarıyor, kalın, yumuşak ve konforlu yapısıyla, ayaklarımızı 7/24 sıcak tutuyorlar.
2. Herkes için bir panduf var
Panduflar o tatlı tasarımlarıyla kadınlara ve çocuklara hitap ediyormuş gibi görünüyor ama erkek panduf modelleri de kadın panduf modelleri kadar ilgi topluyor. Evdeki minikler, erkekler, ve yaşlılarımız için mutlaka çok uygun panduf modelleri bulacaksınız.
3. Isınma masrafında önemli tasarruf
Size bir sır verelim, evdeki ısınma maliyetleri, ayakların üşümesiyle yakından bağlantılıdır. Ve ne yazık ki ayaklarımız, vücudun en çok üşüyen bölgesidir. Eğer ayaklarınızı sıcak tutmayı başarırsanız, vücudunuzun üst bölgesi çok daha düşük ısılarda konforlu bir şekilde yaşamayı başarır. Dolayısıyla, şık panduflarla ayaklarınızı ısıttığınızda, o katlanması zor olan “ayak üşümesi” hissini geçirdiğinizde, kombiyi / kaloriferi çok daha düşük derecelerde yakamaya başlayacaksınız ki, bu da her ay ısınma masraflarında önemli bir tasarruf anlamına gelecektir.
4. Çocukların hastalanma riskini azaltır
Küçük çocuklar, yetişkinlerin hissedemeyeceği ısı değişimlerine karşı hassastırlar. Derileri daha ince, vücutlarındaki yağ oranı çok daha azdır. Dolayısıyla, küçük çocukları soğuğa karşı koruyan tabaka çok incedir ve sizin soğuk olduğunu bile fark etmediğiniz evin tabanı, evdeki minik çocuklar için soğuk alma, nezle olma, şifayı kapma nedeni olabilir. Çocukların da severek giyeceği, konforlu ve sıcak panduflar sayesinde, onların daima güven içinde olduğunu bilirsiniz.
5. Kolay yıkanırlar ve temizlenirler
Bu pratik ev ayakkabıları, terliklere oranla çok daha kolay yıkanır, kolay kurur ve çorap gibi yeniden kullanılmaya hazır hale gelir. Dolayısıyla, birden fazla pandufla, biri yıkanırken ve kururken diğerini kullanabileceğiniz bir düzen oluşturabilirsiniz.