Gelişmiş teknoloji, kompakt tasarım ve macera duygusu arıyorsanız sizi buraya alalım. Seat’ın yaşam tarzı ve dinamizme odaklanan SUV’u Arona; heyecan verici, dayanıklı ve kesinlikle çok çevik.

Yazı: Arzu Sözeri



Şehir dışında bir toplantıya katılmak için dört kişi yola çıkarken biraz tedirgindim doğrusu. Arka koltukta oturacaktım ve hacmim dolayısıyla yol ıstıraba dönüşebilirdi ama sonra fark ettim ki boşuna endişelenmişim, Seat’ın yeni SUV’u Arona’nın iç mekandaki ferahlığı gerçekten şaşırtıcıymış. Seat SUV Arona 4138 mm uzunluğa, 1780 mm genişliğe ve 1543 mm yüksekliğe sahip. Bu kompakt ölçüleriyle şehir içinde, otoyolda hatta arazide bile üstün bir performansa sahip. İsterseniz hafta içi şehirde gezin, isterseniz hafta sonu kendinizi şehir dışına, dağlara tepelere atın. Maceracı, sağlam, sportif ve verimli bir otomobil olan Arona, ruh halinize uygun bir şekilde, seçtiğiniz rotada ilerlerken size büyük bir uyum sağlayacak.



Ferah ve güvenli

Seat Arona’nın asıl fark yaratan özelliği iç ve dış tasarımı. Arona, tasarımıyla sürücünün yalnızca yola hakimiyetini sağlamakla kalmıyor, arkada olduğu kadar önde de geniş bir iç mekan sunuyor. En etkileyici özelliği ise onu sınıfının en iyilerinden biri yapan 400 litrelik bagaj kapasitesi. Bagaja file takmak için kullanılabilen dört metal kanca ve çift kademeli bagaj ise öne çıkan pratik detaylardan bazıları. Bu özellik sayesinde, arka koltuklar katlandığında düz bir yüzey elde edilebiliyor.



Bağlandım sana

Sisteme bağlanırken bulmaca çözmek zorunda de��ilsiniz. Son derece pratik ve çabuk. Bağlantınız da kopmuyor üstelik. Arona, dinamizm, konfor, güvenlik ve teknoloji bakımından sürücülerinin taleplerine en iyi yanıtı vermeye hazır. Anahtarsız Giriş ve Çalıştırma Sistemi, daha yüksek çözünürlüklü ve daha kaliteli Geri Görüş Kamerası, 8 inç’lik siyah panelli dokunmatik multimedya ekranı ve BeatsAudio gibi Seat ürün gamındaki diğer modellerden de alışılan bilgi ve eğlence sistemlerini içeriyor. Apple Car Play, Android Auto ve Mirror Link sistemlerine sahip Seat Arona, tamamen yüksek bağlanabilirlik özelliğinde bir otomobil olarak tasarlanmış.







Seat Arona’da; Ön Bölge Asistanı, Yokuş Kalkış Destek Sistemi, Yorgunluk Tespit Sistemi, Yağmur ve Işık Sensörleri, İkincil Çarpışma Freni gibi üst segmentlerde yaygın olarak yer alan gelişmiş sürücü destek sistemleri standart olarak sunulurken, Arka Çapraz Trafik Uyarısı, Kör Nokta Tespit Sistemi, hem paralel hem dikey parkta kullanılabilen Park Asistanı Sistemi ve Stop&Go fonksiyonlu Adaptif Hız Sabitleyici sistemleri opsiyonel olarak sunuluyor.