Kanı temizliyor, stresle mücadele ediyor, zayıflamaya yardımcı oluyor, sindirim sistemini rahatlatıyor... İşte antioksidan deposu kuşkonmazın faydaları ve kuşkonmaz pişirme yöntemleri...

Akdeniz bölgesinde yetiştirilen, gövdesi dik ve silindirimsi, bir metre boyuna ulaşabilen bir bitki olan kuşkonmaz; yemeklerde ve salatalarda sıklıkla kullanılır. Sarı ve yeşil rengi çiçekleri olan ve süs bitkisi olarak da yetiştirilebilen kuşkonmaz, yabani doğada kendiliğinden ortaya çıkar.



Kuşkonmaz nasıl pişirilir?

Kuşkonmaz pişirmenin birçok farklı yöntemi olsa da işe en basit ve zamanınızı en az alacak yöntemden başlayabilirsiniz...



Kuşkonmaz tarifi

İşte pratik bir kuşkonmaz yemeği tarifi için ihtiyacınız olan malzemeler;

- 3 adet kuşkonmaz bitkisi

- 1 adet kuru soğan

- 1 çorba kaşığı un

- Yarım çorba kaşığı salça

- 1 yemek kaşığı sirke



Yapılışı:

Öncelikle kuşkonmazı kabuklarından ve saplarından ayırın. Daha sonra tüm bitkiyi yıkayın. 1 soğanı küçük küçük doğrayın ve bir tencerede salça ve yağ ile birlikte pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından tencereye kuşkonmazları ilave edin. Birkaç dakika da bu şekilde kavurduktan sonra üzerlerini biraz geçecek şekilde su ekleyin. Hazırlamış olduğunuz 1 çorba kaşığı un, sirke ve bir tutam tuzu ayrı bir kasede birleştirerek karıştırın. Bu karışımı da kuşkonmazların üzerine dökün. Yaklaşık 6-7 dakika daha pişirdikten sonra ocağın altını kapatın.



Kuşkonmaz faydaları

• Zengin besin içeriğine sahiptir.

• Soğuk algınlığı ve öksürüğe çok iyi gelir.

• Kuşkonmazın faydalarından biri de kanı temizlemesidir. Kanınızda bulunan zararlı maddelerden bu bitki sayesinde kurtulabilirsiniz.

• Kemik ağrılarına iyi gelir. Eğer kemiklerinizde ağrı hissediyorsanız doğal yöntemlerden biri olan kuşkonmaz tüketerek bu ağrılarından kurtulabilirsiniz.

• Ülser tedavisinde de kuşkonmaz kullanılmaktadır. İçermiş olduğu besin değerleri bakımından güçlü olan mide hastalıkları tedavisinde işe yaramaktadır.

• Cilde canlılık verir.

• İdrar söktürücü ve enfeksiyon temizleyici özelliği de bulunmaktadır.

• Bitkiler arasında en çok folik asit üretenlerden biridir. Demir, kalsiyum, magnezyum gibi elementler içerir. Lif değeri yüksek ve kükürt, fosfor, potasyum bakımından zengindir.

• Mideyi tok tutarak zayıflamaya yardımcı olur.

• Artrit hastalığına karşı faydası vardır.

• Sindirim sistemini rahatlatıcı özelliği bulunur.

• Güçlü bir antioksidan özelliği bulunmaktadır.

• Erken doğum riskini azaltmaya yardımcıdır.

• Kalp krizi riskini azaltır.

• Böbrek taşını tedavi edici özelliği bulunur.

• Kolesterolün düşmesine yardım eder.

• Strese ve ruh sağlığına iyi gelir.

• A vitamini sayesinde göz sağlığını olumlu yönde etkiler.

• Egzama ve benzeri cilt hastalıklarının tedavisinde de kullanılmaktadır.

• Probiyotik bakterilerin gelişimini destekler.

• Adet öncesi semptomların belirtilerini hafifletmeye yarar.

• Vücutta oluşan bir iltihap ile mücadele eder.