Makel Şirketler Grubu, her yıl gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk çalışmalarına bu yıl bir yenisini daha ekledi





İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda belli bir üniteyi baştan aşağı yeniledi. Servisin hasta yatakları, dolapları, anne yatak ve koltukları ve yemek masalarının yanı sıra tüm elektrik sistemini yenileyerek hastane yönetimine teslim etti.Hastanede yenileme bekleyen diğer ünitelerin yapımına ise hayırsever iş adamları katkıda bulundu. Yenilenen servislerin hizmete girmesinden dolayı düzenlenen törene Bayrampaşa Kaymakamı Hasan Gözen, Bayrampaşa Emniyet Müdürü Necmettin Öztürk, İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Feyza Darendeliler, Bayrampaşa Sağlık Grup Başkanı Aydın Korkmaz, Makel Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Necati Çalışkan ve Makel Yönetim Kurulu üyeleri Turgay Yalçınkaya ve Günay Yalçınkaya katıldılar. Makel Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Necati Çalışkan ise sosyal sorumlulukları gereği firma olarak üzerlerine düşeni her zaman yaptıklarını ve bundan sonra da yapacaklarını belirterek, “Her yıl olduğu gibi böylesine hassas bir sorumluluğu üstlenmekten dolayı çok mutluyuz. Bizim desteklerimiz burada bitmeyecek, devam edecek. Başka işadamlarının bu hastaneye sahip çıkacaklarına inanıyorum, Bayrampaşa Sağlık Grup Başkanı Aydın Korkmaz hocamız ve Çapa’daki Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları kliniğindeki Prof. Dr. Ayşe Kılıç yenileme konusunda bize ulaştığında tereddütsüz hemen kabul ettik. Hasta çocuklarımıza şifaya kavuşmasında az da olsa faydamız oluyorsa ne mutlu bize” dedi. Konuşmalarından ardından Prof. Dr. Feyza Darendeliler tarafından hayırsever işadamları ve Makel Yönetim Kurulu Başkanı Necati Çalışkan’a , katkılarından dolayı teşekkür belgesi verildi.