Marilyn Monroe'nun küpesine 185 bin dolar!

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Ünlü oyuncu Marilyn Monroe'nun "The Rose Tattoo" filminin galasında taktığı küpe 185 bin dolara satıldı

Los Angeles'taki Julien Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamada, Monroe'nun, Tennessee Williams takma adıyla bilinen Thomas Lanier Williams'ın oyunlarından uyarlanan 1955 yapımı filmin galasında taktığı imitasyon elmas küpeyi yurt dışında yaşayan birinin aldığı belirtildi. Müzayede yetkilileri, küpeyi 185 bin dolara satın alan kişinin ismini açıklamadı.

1955 yılında filmin galasına Arthur Miller, Marlon Brando ve Jayne Mansfield da katılmıştı. Filmin başrolünde ise Anna Magnani ve Burt Lancaster yer almıştı