Mars'ta yaşam var mı?

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NASA'nın Mars'taki keşif aracı Curiosity, metan gazı izleri bulurken, bunun kırmızı gezegende yaşamın kanıtları olabileceği ifade ediliyor. Bu keşfin, Mars'ta mikroplar olabileceğinin göstergesi olduğu bildirildi.

Amerikan uzay ajansı NASA'nın keşif aracı Curiosity, Mars'ta yaşam kanıtlarını bulmuş olabilir. Altı tekerlekli aracın yaptığı araştırmalarda ani metan gazı artışları bulmasının jeoloji ya da organik maddenin gezegene bir asteroid ya da kuyruklu yıldız tarafından getirilmiş olabileceği şeklinde açıklanmasını imkansız yapıyor.



Bilim adamları metan gazının kaynağını henüz açıklayamazken, bakteri tarzı bir organizma olabileceğini ifade ediyor.



Curiosity, çevresindeki atmosferde bir organik madde olan metanın ani artışlarını ölçmüştü. Ayrıca yaptığı kazılarda kaya-tozunda organik moleküller bulmuştu.



Eğer Mars'ta yaşayan ve teneffüs eden mikropların varlığı kanıtlanırsa, bu tarihin en büyük keşfi olacak. NASA'nın keşif aracının araştırmalar yaptığı Gale kraterinde milyarlar yıl önce göl bulunduğunun olduğunun kanıtları da bulunmuştu.



NASA'nın iki Mars keşif araçlarından biri olan Curiosity, 155 kilometre çapındaki kratere Ağustos 2012'de inmişti. Araç aynı bölgede o günden bu yana araştırmalar yapıyor. NASA daha önce de yaptığı açıklama, Gale kraterinde çok eski dönemlerde tatlı su olduğunun kalıntılarını bulmuştu. Bunun da çok eski zamanlarda bölgede yaşama uygun bir çevre olabileceğinin göstergesi olduğu aktarılıyor.



(CİHAN)