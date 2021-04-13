Mutfağınızda kolayca yetiştirebileceğiniz 13 ev bitkisi

Evinizde ne tür bitkiler yetiştirebileceğinizi merak ediyorsanız, bu biraz evinizin ne tarz bir ev olduğuna bağlıdır. Her evin kendine özgü bir tarzı vardır bu yüzden önemli olan evin şeklidir.

Bitkilerin konumu çok önemlidir. Bitkilerde dikkate alınması gereken en önemli şey bitkilerin havayı, ısıyı, nemi alabilmeleridir. Rafların üzerinde yetiştirebileceğiniz bitkilerin yanı sıra tezgâh üzerinde veya pencerenize koyabileceğiniz bitkilerde bulunuyor. Mutfağınızda kullanmak için bitki arıyorsanız işte bu bitkiler mutfağınıza mükemmel hava katacaktır. Ayrıca nasıl bakacağınızı da merak ediyorsanız The Sill, Bloomscape, and Costa Farm da bakım ipuçlarında bulabilirsiniz.

MUTFAĞINIZDA KOLAYCA YETİŞTİREBİLECEĞİNİZ 13 EV BİTKİSİ

1) Yelken Çiçeği

Yelken Çiçeği mutfağa farklı bir atmosfer katarken aynı zamanda da bulunduğunuz alanı temizlemekte mükemmel rol oynar. Nemi çok severler ve susuz kalamazlar. Bu çiçekleri doğuya bakan bir pencerede tutmak çok iyi olacaktır. Fakat öğlenden sonra doğrudan güneş ışınlarına maruz kalmaları pek iyi değildir.

2) Hostes Çiçeği

Renkli ve benekli yapraklarıyla mutfağınıza romantik bir hava katar. Dolaylı yoldan güneş ışınlarına maruz kalmaları daha iyidir. Toprağın kuru olması onlar için zararlıdır bu yüzden her zaman nemli bırakın.

3) Ot

Fesleğen, biberiye ve kekik gibi otlar tam olarak mutfak bitkileridir. Hem iç mekanda yani kapalı alanda bakımları kolaydır hem de yemeklerinizde de kullanabileceğiniz bitkilerdir.

4) Çin Herdemyeşili

Tüm kapalı alan koşullarına uyum sağlayabilecek bir bitki arıyorsanız Çin Herdemyeşil bitkisi tam size göre. Parlak uzun yeşil yapraklara sahiptirler. Bakım konusunda daha rahat edebileceğiniz bir bitkidir. Az bir bakımla mükemmel bir etki alırsınız.

5) Kurdele Çiçekleri

Kurdele çiçekleri hem ışıklı bir alanda hem de karanlık alanda büyüyebilirler bu yüzden gönül rahatlığıyla mutfağınızda bakabilirsiniz. Bu bitkiyi asabilir veya dolabınızın üzerine koyabilirsiniz.

6) Aloe Vera

Bu bitki sadece tatlı bir atmosfer katmaz ayrıca elinizi yaktığınız anda bitkinin bir dalını koparın ve elinize sürün mükemmel bir iyileştirici etkisi var.

7) Pothos Sarmaşığı

Mutfağınızda neredeyse ölmesinin imkânsız olduğu bir bitki istiyorsanız Pothos tam size göre. Her ışık koşuluna uyum sağlayabilen hem de ihmal edildiğinde veya çok sulandığında bunu yapraklarından size hemen belli edebilir.

8)Sinekkapan bitkisi

Sinekkapan bitkisi etçil bir bitkidir adından da anlaşılacağı gibi sinekleri içine çeker ve onları yer böylece mutfağınızdaki sineklerden sizi koruyabilir.

9) Zeze Çiçeği

Zeze çiçeği hem ışık hem de nem toleransı oldukça yüksektir. Suya ihtiyacı azdır ve kuru ortamı severler yani mutfağınızda sulamayı unutsanız bile çiçekleriniz solmaz.

10) Duvar Sarmaşığı

Dolaplarınızın üzerine koyabileceğiniz bitki istiyorsanız duvar sarmaşığı çiçeği tam size göre. Nem isterler ve bol ışıklı bir mutfak onlar için mükemmel olacaktır. Normal ışıkta onlara yeterli olacaktır fakat ışıksız bir ortamda yapamazlar.

11) Paşa Kılıcı

Klasik fakat mutfak için mükemmel bitkilerden biridir. Bu bitkiler bol güneşli alanı severler ama normal ışıkta da durabilirler ve sık sık sulamaya ihtiyaç duymadıkları için bakımları kolaydır.

12) Lavanta Çiceği

Eski çiftçilere göre lavantalar sadece güzel koku ve güzel renkleriyle atmosferi canlandırmakla kalmaz aynı zamanda sivrisinek, sinek, güve gibi böcekleri kovarlar.

13) Hava Bitkisi Çiçeği

Bu bitkileri teraryumlara veya herhangi bir tutucuyla mutfağınızda hava katmak istediğiniz yere asabilirsiniz. Bakımı çok basittir. Ayrıca onları buzdolabınızın üzerindeki magnetlere bile koyabilirsiniz.

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