Evi, oturma alanını ve yatak odasını ya da mutfağı sürekli elden geçirmek, hep yepyeni detaylarla süslemek istiyoruz ama banyo aklımıza o kadar sık gelmiyor. Aslında evin tamamına huzuru yaymak istiyorsak, özellikle duşu bile bir spa deneyimine dönüştürecek bitkilere her zaman yer açabilmeliyiz.

POTHOS SARMAŞIĞI

Hava kurusuysa rengini kaybedip kahverengiye dönen bu sarmaşık banyonuzda kendine bir duvarı yuva edinebilir. Tek yapmanız gereken ona kapınızı açmak, çünkü güçlü ya da düşük gün ışığı fark etmeden hayata tutunma becerisine sahip.

DUA ÇİÇEĞİ

Orta dereceli ışıkta ve nemli ortamda mutlu mutlu yaşayacak bir bitki arıyorsanız, dua çiçeği tam aradığınız bitki olabilir. O banyonuza yeni bir hayat verirken banyonuz da ona istediği ortamı sunacak.



PAŞA KILICI

Daha önce hiç bitki bakmamış olsanız da paşa kılıcında hataya düşmeniz imkansız çünkü bakımı çok kolay ve iyi bakıma cevap vermesi de oldukça hızlı. Her ışık ve nem ortamına uyum sağlayabilen bir bitki olduğu için düşünmeden evinize yerleştirebilirsiniz.



ALOCASİA

Tropikal ve subtropikal Asya’ya özgü olan bu bitkiyi başka yerlerde de yetiştirmek oldukça kolay. Dolaylı ışık alan ve yüksek nem oranına sahip bu bitki ve çeşitli taş süslemelerle banyonuzda şık bir ortam yaratabilirsiniz.

HAVA BİTKİSİ

Hava bitkisinin suya ihtiyaç duyması biraz ironik değil mi? Banyo pencerenize asabileceğiniz bir saksıyla dolaylı parlak ışığa maruz bırakın ve sık sık nemlendirin, ıslatın ve kendi halinde güzellik yaymasına izin verin.