Bu pratik bilgiler mutfakta çok işinize yarayacak!

FASULYELERİ KOLAY HAŞLAMAK İÇİN: Fasulyelerin çabuk haşlanması için soğuk suya koyup kaynatın. Tuz ve sirke katmayın, aksi halde kabukları sertleşir, fasulyeler

yumuşamaz.

KURTLANAN MERCİMEĞİ AYIRMAK: Kurtlanmış mercimeği iyisinden ayırmak için içi su dolu bir kaba koyun. Kurtlanan mercimek su yüzüne çıkar.

BURAM BURAM ÇİKOLATA SOSU: Çikolata sosunuzun kokusunu daha kuvvetlendirmek için sosu hazırlarken içine bir tutam tuz koyun.

UFALANMAYAN EKMEĞİN SIRRI: Ekmeği dilimlerken ufalanmaması için, bıçağı 2-3 dakika kaynar suda bekletin, kuruladıktan sonra dilimleyin.

ETLERİ ÇABUK PİŞİRMEK İÇİN: Etleri çabuk pişirmek için, bitkisel yağın içinde bir süre bekleterek yumuşatın. Pişirirken suyuna yarım limon sıkın. Pişmek bilmeyen etleri çabuk pişirmek için bir başka yöntem de tencereye bir parça ekmek içi atmak olmalı. Tencereye biraz sirke eklemek de işe yarayacaktır.

AĞIR ET KOKUSUNA KARŞI: Et ve tavuk haşlarken oluşan ağır kokuyu önlemek için, tencerenin içine kabuğu soyulmuş bir soğan atın. Soğan ağır kokuları emecektir.

ETLERİN KURUMASI ÖNLEMEK: Fırında pişirdiğiniz et ve tavuk yemeklerinin kurumaması için, fırının içine su dolu küçük bir kap koyun.

KABARIK KEKİN PÜF NOKTASI: Kekinizin iyice kabarmasını istiyorsanız, malzemelere katmadan önce unu iyice eleyin. Böylece un zerrelerinin arası hava dolar ve kekiniz daha çok kabarır. Ayrıca, hamuru yoğururken suyu azar azar ekleyin. Aksi halde birden eklenen su, hamurun pütürlenmesine sebep olabilir.

HAMURUN TEPSİYE YAPIŞMAMASI İÇİN: Milföy hamurunun tepsiye yapışmasını önlemek için, tepsiyi yağladıktan sonra üzerine galeta unu serpin.

KURABİYELERİNİZ DAĞILMASIN: Kurabiyelerin pişerken dağılmaması için, fırın tepsinizi 10-15 dakika serin bir yerde bekletin.

MİS KOKULU KAHVE: Kahvenizin kokusunun daha belirgin olmasını istiyorsanız, hazırlarken içine çok az miktarda tuz serpin. Yine kahvenin içine atacağınız az miktardaki vanilya harika kokmasını sağlayacaktır.