Dikkat çekmeyi seven, asaleti, cool görüntüsü ile etkileyen Mercedes Benz E serisi, adeta gücün sembolü.

Yazı: Arzu Sözeri

UZUNCA BİR ZAMANDIR MERAK ETTİĞİM MERCEDES-BENZ E SERİSİNİ BU AY GÖREBİLDİM. İlk yolculuğumu İstanbul Life Yayın Yönetmeni Senem ile birlikte yaptık. Zaten otoparkta ışıldayan aracın kapısını açtığınızda lüks sizi karşılıyor. Evet aracı çalıştırıyoruz ama ayarlanması gereken bir sürü şey var. Koltuklar, ayna, klima, müzik... Koltuk ayarlamanın şifrelerini çözdükten sonra kurcalamalarımız devam ediyor. Orta konsolda yer alan mouse sanırım en bayıldığım... Tüm araç içi bilgilerin mihenk taşı adeta. Biz o nasıldı bu nasıldı derken otoparktan çıkmamız 15 dakikayı buldu.

GÜÇLÜ DİNAMİK

Sınıfına yeni standartlar getiren yeni E-Serisi, segmentinin en akıllı sedanı olarak tanımlanıyor. Sahip olduğu teknolojik yenilikler bugüne kadar benzeri görülmemiş bir konfor ve güvenlik seviyesi sunuyor. Ön tasarım kadar aracın arka tasarımı da güçlü ve E-Serisi’ne özel bir görünüm sunuyor. Önden arkaya doğru genişleyen ve arka çamurluk hizasında iyice belirginleşen omuz çizgisi güçlü, aynı zamanda karakteristik bir görünüm kazandırıyor. Gövdenin tasarımıyla uyum içerisindeki tek parça arka aydınlatma grubu E-Serisi’nin güçlü ve dinamik tasarımına vurgu yapıyor.