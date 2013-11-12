Özel bir sergi

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Gallery Linart'a uğramayı unutmayın!

Gallery Linart; dünyaca ünlü Andipa Gallery koleksiyonunda yer alan Pablo Picasso, Andy Warhol, Banksy, Slinkachu, Joan Miro, Mel Ramos, Tom Wesselmann, Alexander de Cadenet, Damien Hirst, Peter Burke, Jason Martin ve Henri Matisse’nin eserlerine ev sahipliği yapıyor. 12 Kasım 2013, Salı akşamı Acoris Andipa’nın katılımıyla gerçekleşen özel bir etkinlikle açılan sergi; 30 Kasım 2013 tarihine kadar Gallery LiNART’ta! Çok özel serginin, sanat ve cemiyet hayatından Ali- Rabia Güreli, Mustafa Alabora, Mehmet Günyeli gibi isimlerin yoğun katılımıyla gerçekleşen açılış davetinde; Andipa Gallery’nin sahibi Acoris Andipa misafirlerle tek tek sohbet etti.

