Dersler kadar oyuna da önem veren bir anaokulu seçmeniz yetmez.
İleriki yıllar, hep ders hep sınav
içinde boğularak geçecek zaten.
Öyleyse, onun oyun oynama hakkını
şu an elinden almayın. Bırakın
oynasın, eğlensin, kendini geliştirsin,
duygularını dışa vurabilsin. Oyuncak
seçiminde dikkat etmeniz gereken detaylara
gelince…
• Oyuncak mutlaka çocuğunuzun yaşına,
ilgisine, becerisine ve gelişim düzeyine
uygun olmalı. Yaş ve beceri düzeyinin
üzerinde alınmış bir oyuncak çocukta
başarısızlık duygusu yaratabilir. Bu da
tehlikeli olabilir.
• Şu bilinen bir gerçektir: Çocuklar
oyuncaklarına kibar davranmaz. Oyuncak
dediğiniz sağlam olmalı.
• Çocuklar yapıştıracakları,
şekillendirecekleri, kesecekleri oyuncaklarla
daha uzun süre oynar. Çünkü bu tür
oyunlarda deneme-yanılma metodunu
kullanırlar. Ortaya çıkan ürün onlara zafer
duygusu verir.
• Tek başına oynayacağı oyuncakların yanı
sıra, grup olarak oynayabileceği oyuncaklar
da alın.