Ruhunu ve zekasını oyunla besleyin

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Dersler kadar oyuna da önem veren bir anaokulu seçmeniz yetmez.

İleriki yıllar, hep ders hep sınav içinde boğularak geçecek zaten. Öyleyse, onun oyun oynama hakkını şu an elinden almayın. Bırakın oynasın, eğlensin, kendini geliştirsin, duygularını dışa vurabilsin. Oyuncak seçiminde dikkat etmeniz gereken detaylara gelince…



• Oyuncak mutlaka çocuğunuzun yaşına, ilgisine, becerisine ve gelişim düzeyine uygun olmalı. Yaş ve beceri düzeyinin üzerinde alınmış bir oyuncak çocukta başarısızlık duygusu yaratabilir. Bu da tehlikeli olabilir.

• Şu bilinen bir gerçektir: Çocuklar oyuncaklarına kibar davranmaz. Oyuncak dediğiniz sağlam olmalı.

• Çocuklar yapıştıracakları, şekillendirecekleri, kesecekleri oyuncaklarla daha uzun süre oynar. Çünkü bu tür oyunlarda deneme-yanılma metodunu kullanırlar. Ortaya çıkan ürün onlara zafer duygusu verir.

• Tek başına oynayacağı oyuncakların yanı sıra, grup olarak oynayabileceği oyuncaklar da alın.