Formsante Weekend 2018’de Vodafone’nun düzenlediği #saglikicinkos etkinliğinde ünlü isimler ve antrenörler Murat Bür ile sabah koşusuna çıktı.



Keyifli dakikalara sahne olan koşuya Hande Kazanova, Mehmet Çetin, Murat Demir, Müjde Uzman ve Şebnem Özinal gibi isimler katıldı. #formsanteweekend2018 #sağlıkiçinkoş @vodafonetr #İstanbulMaratonu





Yaşama zaman tanıyın

Formsante Weekend 2018 kapsamında meme kanseri hakkında farkındalık yaratmak isteyen Roche, Formsante Dergisi Yayın Direktörü Ferhan Kaya Poroy moderatörlüğünde Prof. Dr. Hasan Karanlık ile söyleşi düzenledi. Prof. Dr. Karanlık; erken teşhisin önemine değinerek, meme kanserinin belirtilerini ve tedavi sürecini hastaların psikolojisini göz önünde tutarak anlattı, tavsiyelerde bulundu. #formsanteweekend2018 #yaşamazamantanı #roche





Squat zamanı!

Formsante Weekend 2018; güç, azim ve iradenin öne çıktığı #Gsquat yarışmasına ev sahipliği yaptı. Mehmet Çetin’in yönettiği yarışmada ünlü isimler ter döktü. Eğlenceli ve çekişmeli geçen yarışmanın galipleri @gshocktr saat kazandı. @mehmetcetin_ #squat #formsanteweekend2018