Şaşırtıcı konfor

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Hyundai i30'da konforla dans etmeye hazırlanın!

İ30’u karşımda ilk gördüğümde hafiften sarsıldım… ‘Akıcı Tasarım’ dedikleri bu yeni nesil modeller, akıllı anahtar teknolojisi ile size mehaba derken zekasını ortaya koyuyor. Daha sürücü koltuğuna oturur oturmaz mesajı alıyorsunuz: Dans etmeye hazır mısın?



İç dünyası

İç hacmi oldukça geniş. Kokpit dizaynı gerçekten övgüye değer ve oldukça ergonomik. Geniş ön cam yola hakimiyetinizde size güven veriyor. Bir tüy kadar hafif olan direksiyon, uzun yoldaki sürat ve yol tutuş performansı ise büyüleyici... Araçta dokuz adet hava yastığı olması güvenilirlik testlerindeki yüksek standardını neye borçlu olduğunu anlatıyordur sanırım.



Güven verici!

Uzun yolda ‘akıcı tasarım’ dan neyi kastettiklerini anlamamak için herhangi bir otobanda en sağ şeritten 60 km. hızla gidiyor olmanız lazım. Gaz pedalına dokunmamla, bu otomobil ayağımın altından kayıp gidiyor… Elektronik Stabilite Programı (ESP) ve Araç Denge Kontrol Programı (VSP) gerekli durumlarda devreye girip aracın istenmeyen durumlarda savrulmasını engelliyor.

