İ30’u karşımda ilk gördüğümde
hafiften sarsıldım… ‘Akıcı
Tasarım’ dedikleri bu yeni nesil
modeller, akıllı anahtar teknolojisi
ile size mehaba derken zekasını
ortaya koyuyor. Daha sürücü koltuğuna
oturur oturmaz mesajı alıyorsunuz: Dans
etmeye hazır mısın?
İç dünyası
İç hacmi oldukça geniş. Kokpit
dizaynı gerçekten övgüye değer
ve oldukça ergonomik. Geniş
ön cam yola hakimiyetinizde
size güven veriyor. Bir tüy kadar
hafif olan direksiyon, uzun yoldaki
sürat ve yol tutuş performansı ise
büyüleyici... Araçta dokuz adet
hava yastığı olması güvenilirlik
testlerindeki yüksek standardını
neye borçlu olduğunu
anlatıyordur sanırım.
Güven verici!
Uzun yolda ‘akıcı tasarım’ dan neyi
kastettiklerini anlamamak için herhangi
bir otobanda en sağ şeritten 60 km. hızla
gidiyor olmanız lazım. Gaz pedalına
dokunmamla, bu otomobil ayağımın
altından kayıp gidiyor… Elektronik Stabilite
Programı (ESP) ve Araç Denge Kontrol
Programı (VSP) gerekli durumlarda
devreye girip aracın istenmeyen
durumlarda savrulmasını engelliyor.