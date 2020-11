Bir film bir kentin ruhunu anlatabilir mi? Bir şehir ne zaman güzel bir kadınla rekabet edecek kadar ‘güzel’ olur? Bir film ne zaman aşk hikayelerini en güzel panoramik manzaralar ve güzel kadınlar eşliğinde sunar? Bu ay şehirleri sokak sokak anlatan filmlerin güzel yıldızlarından ilham alıyor, ‘güzel’ yolculuklara çıkıyoruz.

BREAKFAST AT TIFFANY’S (TIFFANY’S’DE KAHVALTI), 1961







New York şehri, yalan aşklar, gerçek aşklar, hayal kırıklıkları, var olma mücadeleleri ve sinema dünyasının en zarif kadınlarından Audrey Hepburn… Kıyafeti, saçı, makyajı, zarafeti, güzelliği ve en önemlisi ne kadar kendini bir ‘New Yorker’ gibi göstermeye çalışsa da hala kaybetmediği taşra masumiyetiyle tüm zamanların en ikonik figürlerinden biridir Hepburn, hep de öyle kalacak, işte bu sinemanın ve gerçek güzelliğin gücüdür.



VICKY CHRISTINA BARCELONA (BARSELONA BARSELONA), 2008





Yönetmen Woody Allen’ın hani o çok sevdiği konular var ya; kadın-erkek ilişkilerinin bitip tükenmek bilmeyen duygusal gelgitleri, çarpık ruh halleri ve karşı konulmaz dinamizmi... İşte bu filmde güzeller güzeli Scarlett Johansson ve Penelope Cruz, Javier Bardem’e eşlik ediyor. Biz de bu iki güzelin elinden tutuyor ve nefis bir Barselona yolculuğuna çıkıyoruz.







MIDNIGHT IN PARIS (PARİS’TE GECE YARISI), 2011





Bu sefer mottomuz aşk ve güzellik… Mesleki açıdan hayal kırıklığına uğramış senaristimiz Gil, Paris’te nişanlısıyla beraberken gerçeküstü bir deneyim yaşayacağından habersiz. Kendisini başarılı bir yazara dönüştürecek ilham perisini beklerken onu gerçek Paris’in edebiyat çevresine sokacak gizemli Adriana ile tanışıyor ve Belle Epoque yani 20’li yılların Paris’inin sanat ortamı bir anda önünde açılıveriyor. Fransız sinemasının tescilli güzellerinden Marion Cotillard’la çıkılan bu zamana yolculuğu kelimenin tam anlamıyla bir 20’li yıllar güzellemesi. Hem de nemli parke taşları, parıldayan Eiffel Kulesi ve Seine Nehri’ni turuncu bir ışığa boyanan sokak lambalarının fonunda dönemin en ‘güzel’ insanları aracılığıyla.







BEFORE SUNRISE (GÜN DOĞMADAN), 1995





‘Before Sunset’ (Gün Batmadan) ve ‘Before Midnight’ (Gece Yarısından Önce) üçlemesinin ilk filmi. Muhteşem manzaralar, romantik bir ışık, iki aşık ve ‘güzel’ zamanlar… Gencecik bir Julie Delpy ve Ethan Hawke yani Fransız yüksek lisans öğrencisi Celine ile Amerikalı Jesse, Viyana’ya giden Budapeşte treninde karşılaşır ve bir gün sürecek bir aşka yelken açarlar. Viyana’da trenden inen iki aşık sokaklarda şehri yaşarken aşk, yaşam ve beklentiler üzerine derin sohbetlere de girerler.







TO ROME WITH LOVE (ROMA’YA SEVGILERLERLE), 2012





Yönetmen koltuğunda yine Woody Allen var ve Penelope Cruz’un ‘Vicki Christina Barcelona’dan sonra Allen’la çevirdiği ikinci film. Güzel kadınlar eşliğinde Roma’da geçen bir filme kimin itirazı olabilir ki? Amerikalı tanınmış mimar John, gençliğinin geçtiği Roma’dayken gençliğinin baharındaki Jack’le tanışır. Jack’in başı sevgilisi Sally’nin güzel arkadaşı Monica’yla beladadır ve gitgide ona aşık olduğunun farkındadır.







LETTERS TO JULIET (AŞK MEKTUPLARI), 2010