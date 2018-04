Son dakika alarmı!

Tatil rezervasyonunuz tamam ama hala tartıda istediğiniz rakamı göremiyorsanız işleri biraz hızlandırın. Tatil öncesi son dakika diyetinizi egzersiz ile birleştirerek kilo kaybını artırın, anılarınıza unutulmaz bir yaz tatili daha ekleyin.

Yazı: Yaprak Çetinkaya/FormSante



Bugünlerde yazın hangi ayında, kaç gün, nerede ve kimlerle tatil yapacağımızı planlamaya başladık. Büyük bir hevesle planlar yaparken bazılarımız “Çok az kaldı, ne yapacağım?” diye yakınan iç seslerini susturmaya çalışıyor. Aslında “Ne yapacağım?” sorusunun yanıtı belli; bir yerden başlayacağız. Yazın cıvıltılı günlerinde yeni beslenme alışkanlığımıza gün be gün daha iyi motive olacağız ve bu arada diyette olduğumuzu değil, yeni bir düzene geçtiğimizi düşüneceğiz. “Yedikçe Zayıfla ve Öyle Kal” adlı kitabı yayınlanan ve kısa sürede 3. baskısını yapan Beslenme ve Diyet Uzmanı Banu Kazanç ile haziran ayını hem aç kalmadan hem de kilo vererek nasıl keyifle geçirebileceğimizi konuştuk.

“Yedikçe zayıfla” sloganı gerçek olabilir mi?

Her şeyi yiyerek kilo verebilirsiniz ama nasıl yiyeceğinizi bilmelisiniz. Karbonhidrat yani pizza, makarna ya da pilav yiyebilirsiniz ama bunları yerken mutlaka protein ile karıştırmanız gerekiyor. Böylece kan şekerinde ani yükselme olmayacak ve insülin dengesizliği oluşmayacak, metabolizma da yavaşlamayacak. Örneğin makarnanın yanında tuzsuz bir peynir; pilavın yanında yoğurt tüketmek gerekiyor. Bilimsel olan bir diyet sistemi, insanın sağlığına zarar vermemeli tam tersine yarar sağlamalıdır. İnsülin direncini kırmalı, metabolik sendroma ve diyabete neden olmamalı, glisemik yükü düşük yiyeceklerle kan şekerini dengeleyecek şekilde uygulanmalıdır. Bütün bunları içeren bir beslenme yaklaşımı ile beslendikçe zayıflamak ve zayıf kalmak da mümkün oluyor.

Yazın kilo vermek için hangi avantajlardan yararlanabiliriz?

Yazın havaların ısınması ile birlikte terleme artıyor. Yine sıcak havaya bağlı olarak iştah azalıyor. Bu iki avantaj sayesinde metabolizmamız daha hızlı çalışıyor. Biz de böylece metabolizmanın hızlı çalıştığı dönemi, iştahımız kapalı geçirerek daha iyi değerlendirmiş oluyoruz. Metabolizmanın hızlanması için günde 2.5 litre su içmek şart. Bu aylarda su tüketmek de daha kolay oluyor.

2.5 litre suyu ne zaman tüketeceğiz?

Suyu ne zaman içeceğiniz fark etmez; yemekten önce, sonra hatta yemek sırasında içebilirsiniz. Ancak 2,5 litreyi güne yaymak gerekiyor. Çünkü su, yağ yakım reaksiyonunda katalizör görevi görüyor. Suyu gün içine yayarak içtiğimizde metabolizmayı çalıştırdığımızdan emin olabiliriz.

Kilo vermeye motive olmak için ne öneriyorsunuz?

Sağlıklı beslenmeyi ertelemek yerine bir yerden başlamak her zaman için daha iyidir. Yarım yamalak bile olsa bir yerden başlayın. Başladıktan bir süre sonra bu durum sizi rahatsız edecek ve tam anlamıyla yeni bir beslenme tarzına geçmeyi isteyeceksiniz.Ayrıca diyeti, diyet olarak değerlendirmemek, “Yeme alışkanlığımı düzene sokuyorum” diye beyne kabul ettirmek gerekiyor. Bu yaklaşımı sürekli tekrar edince bir süre sonra diyet psikolojisinden uzaklaşıyorsunuz ve yeme alışkanlıklarınızı daha rahat değiştiriyorsunuz.