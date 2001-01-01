Etrafında aranan insan olmayı, popüler biri olmayı kim istemez? Herkes bilir ki popülerlik beraberinde bazı ayrıcalıkları da getirir. Çevreye yaydığınız enerji sizi bir sosyal ortamda dikkat çekici hale getiriyorsa, bu tüm özel hayatınıza ve iş hayatınıza yansıyabilir. Aranan insan, başarılı insan demektir. Önündeki kapılar daha kolay açılır. Denemesi bedava!

1- Neşeli olmak

İnsanlar güler yüzlü insanlarla vakit geçirmeyi ister. Sürekli kendi dertlerini anlatan ve bitmek bilmeyen sıkıntılarıyla etrafını da bu uçurumlara çeken birinin çevresinde arana biri olma ihtimali maalesef yoktur. Siz siz olun, zaten hayatları artık iyice neşesiz ve sıkıntılı olmaya başlayan insanları dert ortağınız yapmayın. Mümkünse neşe ortağı yapın ve dünyayı güzelleştirin.







2- Pozitif olmak

Pozitif olmak tüm kapıları açar, tüm engelleri yıkar geçer. Sosyal çevrelerin kazananı pozitif insanlardır. Bir miknatıs gibi etrafına insanları toplar ve enerjisiyle onları da etkiler. Konuştuğu konular ilgi çekicidir. Yaptığı şakalar her zaman kahkahalara yol açar. Pozitif insan candır.







3- Yardımsever olmak

Pozitiflik kadar önemli başka bir özellik de yardıma açık olmaktır. Çünkü yardımseverlik iyi insan olmanın gerekliliklerinden biridir. Herkes yardımsever birinin yanında olmasını ister.







4- Orjinal olmak

Sosyal ortamlar artık bir yarış sahası haline geldi. Herkes adı konulmamış bir görünürlük ve farklı olma yarışı içinde. Ve bundan dolayı da herkes fazlaca birbirine benzedi. Aynı yerlere gidip, aynı şeyleri giyip, aynı konulardan bahsedip, aynı saatlerde de evlerine kaçıyorlar. Bu karmaşık toplumun ileri gelenleri de kendine özgü olan ve orjinal olanlardır.



