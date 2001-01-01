1- Neşeli olmak
İnsanlar güler yüzlü insanlarla vakit geçirmeyi ister. Sürekli kendi dertlerini anlatan ve bitmek bilmeyen sıkıntılarıyla etrafını da bu uçurumlara çeken birinin çevresinde arana biri olma ihtimali maalesef yoktur. Siz siz olun, zaten hayatları artık iyice neşesiz ve sıkıntılı olmaya başlayan insanları dert ortağınız yapmayın. Mümkünse neşe ortağı yapın ve dünyayı güzelleştirin.
2- Pozitif olmak
Pozitif olmak tüm kapıları açar, tüm engelleri yıkar geçer. Sosyal çevrelerin kazananı pozitif insanlardır. Bir miknatıs gibi etrafına insanları toplar ve enerjisiyle onları da etkiler. Konuştuğu konular ilgi çekicidir. Yaptığı şakalar her zaman kahkahalara yol açar. Pozitif insan candır.
3- Yardımsever olmak
Pozitiflik kadar önemli başka bir özellik de yardıma açık olmaktır. Çünkü yardımseverlik iyi insan olmanın gerekliliklerinden biridir. Herkes yardımsever birinin yanında olmasını ister.
4- Orjinal olmak
Sosyal ortamlar artık bir yarış sahası haline geldi. Herkes adı konulmamış bir görünürlük ve farklı olma yarışı içinde. Ve bundan dolayı da herkes fazlaca birbirine benzedi. Aynı yerlere gidip, aynı şeyleri giyip, aynı konulardan bahsedip, aynı saatlerde de evlerine kaçıyorlar. Bu karmaşık toplumun ileri gelenleri de kendine özgü olan ve orjinal olanlardır.