Su altı fotoğrafları sergisi

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Ateş Evirgen ve ekibinin sergisi 17 Ocak'tan itibaren Akbatı'da...

Akbatı Alışveriş ve Yaşam Merkezi, su altı dünyasını sevenler için “Macro’nun Adı Lembeh” adlı çok özel bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Profesyonel dalgıç ve fotoğrafçı Ateş Evirgen ve ekibinin Endonezya’nın Lembeh Boğazı’nda çektiği nefes kesen sualtı fotoğrafları, 17 Ocak’tan itibaren 1 ay boyunca Akbatı’da sergilenecek. Sergide fotoğraflarıyla yer alan dalgıç fotoğrafçılar arasında Ateş Evirgen’in yanı sıra Murat Kaptan, Erhan Öztürk, Sevil Gürel Peker, Tuğba İpek, Filiz Durmuş, Fatih Armağan, Serhat Tarık Erdem, Cevat Hikmet Erdem, Sema Öngün Akgün, Eda Çıngı gibi isimler bulunuyor.

