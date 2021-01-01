Denizlerimizi, nehirlerimizi, göllerimizi, su kaynaklarımızı korumak için bizim de atabileceğimiz küçük adımlar var. Çocuklarımızın suyunu korumak için sorumluluk alıyoruz, bilinçlenip paylaşıyoruz...

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Yazı: Aytaç Özkardaş Gozzi / PozitifNe kadar su harcadığınızı bilirseniz, su ayak izinizi küçültmek için daha kolay eyleme geçebilirsiniz. Suyla ilgili çalışmalar yapan gracelinks.org sitesinden “water footprint calculator” sekmesini tıklayarak doğadaki su ayak izinizi öğrenebilirsiniz.Sağlıklı bir hayat sürmek için hemen her adımımızda suya ihtiyacımız var. Ancak kötü haber, su kaynaklarımızı tüketiyoruz. Dünyanın üçte ikisi su olsa da içilebilir temiz suyun oranı bunun ancak yüzde 0,3’ü. Yani temiz su kaynaklarımız öyle derya deniz değil. Bu nedenle artık suyla ilgili tüm alışkanlıklarımızı değiştirmemiz ve kendi sağlığımız için tasarruf etmemiz gerekiyor. İşe son su faturanızda harcadığınız miktara bakmakla başlayın ve daha az su harcamayı hedefleyin. Faturanızı bir ay sonra gelen faturayla karşılaştırın ve hedefinize ulaşmanın, dünya için küçük de olsa bir şeyler yapmanın keyfini yaşayın.Çamaşır ve bulaşık makinenizi iyice dolu olduğunda çalıştırın.Balkonunuzda ya da mutfağınızda içme sularından, sebzeleri yıkadığınız sulardan artan suları biriktirmek için bir kova bulundurun. Bahçenizdeki ya da balkonunuzdaki bitkileri sularken bu sudan yararlanın.Evinizde değişiklikler yapacağınız zaman enerji ve su tasarruflu sistemlere geçin. Yeni nesil tuvalet rezervuarları, duş ve musluk başlıkları, bulaşık ve çamaşır makineleri ciddi oranda su ve enerji tasarrufu yapmanızı sağlayacak.Çimlerinizi akşamüzeri ya da sabah çok erken saatlerde sulayarak buharlaşmayı önleyin.Dişinizi fırçalarken, elinizi-yüzünüzü sabunlarken musluğu kapatın, durularken tekrar açın.Sebze ve meyveleri yıkarken önce su dolu bir kabın içinde bekletin, sonra az miktarda su kullanarak durulayın.Musluğunuzu gerekmedikçe sonuna kadar açmayın.Banyoda, mutfakta sıcak suyun gelmesini beklerken musluğun altına bir kova koyun. Bu suyu temizlikte ya da çiçekleri sulamakta kullanabilirsiniz.Kağıt havluları, pamukları tuvalete atarak üzerlerine sifonu çekmeyin. Çöpler tuvalete değil çöp kutusuna!