Ağustosun önemli olaylarını merak ediyorsanız parmağınızı kaldırın, turumuz başlıyor. Moda dünyasına adlarını altın harflerle yazdıran Yves SaInt Laurent ve GabrIlle ‘Coco’ Chanel doğdu. Sonraları sinemanın dahi yönetmenleri arasına katılacak olan Alfred HItchcock, dünyaya gözlerini açtı. Woodstock Festivali müzik dünyasını kasıp kavurdu.

1 AĞUSTOS 1936

Yves Saint Laurent, Cezayir’in Oran şehrinde doğdu. 71 yaşında ölümüne kadar hem couture giyimin en büyük isimlerinden biriydi hem de aynı zamanda rahat ve şık görünebilen kadını tanımladı.



3 AĞUSTOS 1955

4 AĞUSTOS 1944

5 AĞUSTOS 1906

6 AĞUSTOS 1928

12 AĞUSTOS 1992

13 AĞUSTOS 1889

15 AĞUSTOS 1969

İrlandalı oyun yazarı’in Godot’yu Beklerken adlı eseri ilk kez Londra’da sahnelendi. 20. yüzyıl deneysel edebiyatının önde gelen yazarlarından Beckett,akımının en önemli yazarlarından sayılıyor.Yahudi soykırımının en bilinen mağdurlarından, Naziler tarafından yakalandı. 1945’te toplama kampında ölen Frank’ın günlüğü daha sonra Anne Frank’in Hatıra Defteri adıyla yayımlandı ve bir klasik haline geldi., Afrika Kraliçesi ve Prizziler’in Onuru dahil pek çok önemli filme imza atan Amerikalı yönetmen John Huston doğdu. 1961 tarihli filmi The Misfits (Uygunsuzlar); Marilyn Monroe ve Clark Gable’ın son filmleri olarak tarihe geçti.sözüyle anılan Pop Art akımının en önemli temsilcilerinden Amerikalı ressam Andy Warhol doğdu.İngiliz model ve oyuncudoğdu.Gerilim sinemasının büyük ustasıdoğdu ve Psycho (Sapık), North by Northwest (Kuzey-Kuzeybatı), Vertigo (Yükseklik Korkusu), Rear Window (Arka Pencere) ve The Birds (Kuşlar) gibi klasikleşmiş filmlere imza attı.