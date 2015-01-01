1 AĞUSTOS 1936
Yves Saint Laurent, Cezayir’in Oran şehrinde doğdu. 71 yaşında ölümüne kadar hem couture giyimin en büyük isimlerinden biriydi hem de aynı zamanda rahat ve şık görünebilen kadını tanımladı.
3 AĞUSTOS 1955
İrlandalı oyun yazarı Samuel Beckett
’in Godot’yu Beklerken adlı eseri ilk kez Londra’da sahnelendi. 20. yüzyıl deneysel edebiyatının önde gelen yazarlarından Beckett, ‘Absürt Tiyatro’
akımının en önemli yazarlarından sayılıyor.
4 AĞUSTOS 1944
Yahudi soykırımının en bilinen mağdurlarından Anne Frank
, Naziler tarafından yakalandı. 1945’te toplama kampında ölen Frank’ın günlüğü daha sonra Anne Frank’in Hatıra Defteri adıyla yayımlandı ve bir klasik haline geldi.
5 AĞUSTOS 1906
Malta Şahini
, Afrika Kraliçesi ve Prizziler’in Onuru dahil pek çok önemli filme imza atan Amerikalı yönetmen John Huston doğdu. 1961 tarihli filmi The Misfits (Uygunsuzlar); Marilyn Monroe ve Clark Gable’ın son filmleri olarak tarihe geçti.
6 AĞUSTOS 1928
“Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak”
sözüyle anılan Pop Art akımının en önemli temsilcilerinden Amerikalı ressam Andy Warhol doğdu.
12 AĞUSTOS 1992
İngiliz model ve oyuncu Cara Delevingne
doğdu.
13 AĞUSTOS 1889
Gerilim sinemasının büyük ustası Alfred Hitchcock
doğdu ve Psycho (Sapık), North by Northwest (Kuzey-Kuzeybatı), Vertigo (Yükseklik Korkusu), Rear Window (Arka Pencere) ve The Birds (Kuşlar) gibi klasikleşmiş filmlere imza attı.
15 AĞUSTOS 1969