Bu ay, dünya tarihine adını altın harflerle yazdıran müzisyenlerin, yazarların, modacıların, ressamların, oyuncuların ve film tönetmenlerinin doğumuna tanıklık ediyoruz. Peki hangi filmler ödül aldı? Hangi markalar doğdu? Tarihte küçük bir yolculuk için kemerlerinizi bağlayın!

1 EKİM

1935

İngiliz şarkıcı, film ve sahne oyuncusu Julie Andrews doğdu. ‘Mary Poppins’ ve ‘The Sound of Music’ (Neşeli Günler) filmlerindeki performansıyla günümüz sinemasının bol ödüllü isimlerinden.



4 EKİM





2002

39. Altın Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi Film’ ödülünü Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Uzak’ adlı filmi aldı.



9 EKİM





1940

The Beatles’ın kurucularından İngiliz müzisyen ve aktivist John Lennon Liverpool’de doğdu ve ‘Imagine’ dahil pek çok ölümsüz şarkıyı müzik tarihine kazandırdı.





1978

Belçikalı söz yazarı ve müzisyen Jacques Brel öldü. ‘Ne Me Quitte Pas’ adlı şarkısı duygularını ne denli güçlü ifade edebildiğinin en canlı kanıtı, hala dinlemediyseniz tam zamanı.



12 EKİM





2006

Nobel Edebiyat Ödülü yazar Orhan Pamuk’a verildi.



13 EKİM





1886

Amerikalı eczacı Pemberton, Coca Cola’nın formülünü buldu.



19 EKİM