1 EKİM
1935
İngiliz şarkıcı, film ve sahne oyuncusu Julie Andrews doğdu. ‘Mary Poppins’ ve ‘The Sound of Music’ (Neşeli Günler) filmlerindeki performansıyla günümüz sinemasının bol ödüllü isimlerinden.
4 EKİM
2002
39. Altın Portakal Film Festivali’nde ‘En İyi Film’ ödülünü Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Uzak’ adlı filmi aldı.
9 EKİM
1940
The Beatles’ın kurucularından İngiliz müzisyen ve aktivist John Lennon Liverpool’de doğdu ve ‘Imagine’ dahil pek çok ölümsüz şarkıyı müzik tarihine kazandırdı.
1978
Belçikalı söz yazarı ve müzisyen Jacques Brel öldü. ‘Ne Me Quitte Pas’ adlı şarkısı duygularını ne denli güçlü ifade edebildiğinin en canlı kanıtı, hala dinlemediyseniz tam zamanı.
12 EKİM
2006
Nobel Edebiyat Ödülü yazar Orhan Pamuk’a verildi.
13 EKİM
1886
Amerikalı eczacı Pemberton, Coca Cola’nın formülünü buldu.
19 EKİM