Tüp bebekte müjdeli haber!

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Anne-baba adaylarına sevindirici bir haber geldi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yasada belirtilen tüm yöntemlerin denenmiş olduğunun raporla belgelenmesi halinde tüp bebek masrafl arını karşılayacağını duyurdu. Yeni düzenleme ile bebek sahibi olmak için iki kez ilaç tedavisi ve iki kez de aşılama yöntemlerinin denenmiş olduğunu, sağlık kurullarının raporuyla belgeleyen çiftlerin tüp bebek masrafl arını SGK karşılayacak. Yasada yer alan, “son üç yıl içinde diğer tedavi yöntemlerinden sonuç alınamamış olması” ifadesinden ötürü, tüp bebek merkezleri, çiftlerde üç yıllık evlilik zorunluluğu arıyordu. Ferti-Jin Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Merkezi Klinik Direktörü Op. Dr. Seval Taşdemir, tüp bebeğin ne olduğunu ve tedavinin aşamalarını bizim için anlattı.



