Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yasada
belirtilen tüm yöntemlerin denenmiş
olduğunun raporla belgelenmesi halinde
tüp bebek masrafl arını karşılayacağını
duyurdu.
Yeni düzenleme ile bebek sahibi olmak için iki kez
ilaç tedavisi ve iki kez de aşılama yöntemlerinin
denenmiş olduğunu, sağlık kurullarının raporuyla
belgeleyen çiftlerin tüp bebek masrafl arını SGK
karşılayacak.
Yasada yer alan, “son üç
yıl
içinde diğer tedavi
yöntemlerinden sonuç
alınamamış olması”
ifadesinden ötürü, tüp
bebek merkezleri, çiftlerde
üç
yıllık evlilik zorunluluğu
arıyordu.
Ferti-Jin Kadın Sağlığı ve
Tüp Bebek Merkezi Klinik
Direktörü Op. Dr. Seval
Taşdemir, tüp bebeğin ne
olduğunu ve tedavinin
aşamalarını bizim
için anlattı.