"Yapmadım" demeyin!

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40 yaşına gelmeden yapmanız gereken 40 şey!

Yıllar hızla ilerliyor ve yıllar geçtikçe bazı şeyleri gençliğe teslim etmek gerekiyor ne yazık ki... İşte 40 yaşınıza geldiğinizde ‘ah şunu da yapsaydım’ dememeniz için bir liste hazırladık.



Yazı: Deniz Gürlek



1. Flört edin. Elbette 40 yaşından sonra da flört etmeye devam edebilirsiniz ama gençlik enerjinizle flört etmek başka.

2. Hatta ciddi bir ilişkiye adım atmadan önce aynı dönemde birden çok kişiyle flört edin.

3. Arkadaşlarınızla Amsterdam’a gidin. Amsterdam’ın çılgın gece hayatına kendinizi bırakın ve ertesi günü düşünmeden unutulmaz bir gece yaşayın.

4. Üniversite mezunu olmasanız da, büyük kariyer planlarınız olmasa da bir meslek sahibi olun.

5. Az veya çok kendi paranızı kazanın. Aileniz veya eşiniz, kimseye yaslanmadan kendi ayaklarınızın üstünde durmayı öğrenin.

6. Kendi kazandığınız parayı da kendi dilediğiniz gibi harcamanın tadını çıkarın.

7. Yalnız yaşayın. Hem bir evin sorumluluğunu tek başınıza alın hem de kimse karışmadan yaşamanın tadını çıkarın.

8. Yemek yapmak da olabilir, voleybol oynamak da, resim yapmak da olabilir, takı tasarlamak da... Yeter ki tutkuyla bağlı olduğunuz, çok keyif aldığınız bir hobiniz olsun.

9. Formunuza elbette dikkat edin ama arada istediğinizi yemenin de tadını çıkarın. Nasıl olsa yaşlandıkça kolesterol, şeker gibi riskler arttığından isteseniz de dilediğinizi

yiyemeyeceksiniz.

10. Olympos gibi bir yere tatile gidin. Giyiminize kuşamınıza özen göstermeden, hijyen koşullarını kafanıza takmadan salaş bir tatil yaşayın.

11. Kız arkadaşlarınızla sarhoş olun. Nasıl olsa ne yaparsanız yapın onlara rezil olmazsınız.

12. Dans kursuna gidin. Tango, salsa, vals veya başka bir tür, mutlaka size göre bir dans çeşidi vardır.

13. En az bir kere, sadece kız arkadaşlarınızla yurt dışına çıkın. Ve bu seyahatten yabancı bir erkekle flört etmeden dönmeyin.

14. Sinemada veya DVD’de utanmadan romantik komedi filmlerini tercih edin. Sonunda da istediğiniz kadar ağlayıp iç geçirin.

15. Brad Pitt veya hangi yakışıklıyı isterseniz onun fan’ı olun. Ekran koruyucunuzu onun resmi yapın, kız arkadaşlarınızla onun filmlerine koşa koşa gidin. 15 yaşında gibi davranmanın tadını çıkarın.

16. Aşık olun.

17. Aşık edin.

18. Aşk acısı çekin.

19. Yanlış yapmaktan korksanız da yanlış yapın. Cesur olun.

20. Prensinizi ararken bol bol kurbağa öpün.

