Yazın dinamik enerjisini vücudumuzun yanı sıra zihnimizde de hissetmek, geride bıraktığımız kış sezonunun yoğun temposunun yorgunluğunu atmak...

Kendimize biraz daha fazla zaman ayırmak, yeteneklerimize dair keşifler ile hayatımıza renk katmak ve yeni başlangıçlar için şahane bir dönem. Strateji Danışmanı Ecehan Ersöz’den tüyolar aldık.



Yaratıcı yeteneğinizi keşfedin

Ünlü deneme yazarı Joseph Joubert “Sende biraz şiir yoksa, hiç bir yerde bulamazsın” sözleri ile hayatımızı renklendirmenin ve ona ahenk katmanın kendi elimizde olduğunu vurgulamıştır. Fotoğraf çekmek, resim yapmak, giysi tasarlamak, seramik yapmak veya kısa film çekmek... Burada saymakla bitmeyecek birçok yaratıcı faaliyet alanı var. Kendinizi ifade edebileceğiniz, hayata bakışınızı, yeteneklerinizi somutlaştırabileceğiniz bir özgürlük alanına sahip olmalısınız. Yaratıcılık, her bireyde var olduğu kabul edilen, onu bir şey yaratmaya iten varsayımsal bir yatkınlık olarak tanımlanır. Önemli olan içinizde var olan bu yeteneği fark etmeniz.



Sanatsal bakış açısı geliştirin

Sanat, en genel anlamıyla yaratıcılığın, hayal gücünün ve bireyin kendi yeteneklerinin ortaya çıkmasıdır. Farklı sergiler gezmek, değişik sanat alanlarından ve akımlarından eserler vermiş sanatçıların renk kullanımlarını ve kompozisyon kurgularını incelemek, eser sahiplerinin dünyaya bakış açısını hayatlarını irdelemek yaratıcı bakış açısı kazandırır.







Doğa’nın büyüsüne kapılın

Doğa’nın güzelliklerinin size eşlik edeceği ve zihninizi dinlendirecek yürüyüşler, tekne seyahatleri yapmak, fotoğraf çekmek bulunduğunuz an’a odaklanmanızı sağlar. Ünlü ressam Henry Matisse “Görmek yaratmanın başlangıcıdır” demiştir. Sadece bakmak yerine, dikkati odaklamak yani görmek farkındalık yaratır. Fotoğraf çekerken manzaralardaki renklerin uyumunu, siluetleri ve desenleri fark ederek, kadrajda estetik ve denge oluşturmak, odaklanmayı ve dikkatinizin artmasını sağlar. Bu da konsantrasyonunuzun gelişmesine ve yaratıcı konseptler geliştirmeye zemin hazırlar.



Stres-savar hobi edinin

Günlük hayatımızda çevremizdekilere hal hatır sorduğumuzda en sık rastlanan cevap “Yuvarlanıp gidiyoruz” olsa da zaman zaman ‘yuvarlanıp gidememe’ hali, sağlık sorunları, iş yeri ve ya ailede yaşanan sıkıntılar, yoğun çalışma hayatı geleceğin belirsizliğinin üzerimizde yarattığı kaygı sebebiyle strese gireriz. Belinize bağlanmış bir ip gibi ilerlemenize engel olan stres, yaratıcılığın da bir numaralı düşmanı. Kafanızı dağıtmak ve yaratıcılığınızı beslemek için bahçe bakımından, el sanatlarına kadar bir çok alternatif uğraş arasından keyif ile yapacağınız bir hobi keşfedin ve hayatınıza katın.



Çocukça hayaller kurun

Çocukluğunuzun kısıtlar olmadan düşündüğünüz, sınırsızca hayal kurduğunuz günleri hatırlayın. ‘Mümkün değil’ ve ‘imkansız’ kavramlarından uzak yaptığınız düşünce seyahatlerinin mutluluğunu tekrar yakalamaya çalışın. Birçok konuda aklınıza gelecek farklı fikirleri, olmayacaklarını düşünerek yok etmeyin, not alın. En büyük icatlar ve buluşlar, gerçekleşmesi mümkün olmayacağı düşünülen fikirlerin hayata geçirilmesi ile gerçeklemiştir.



Farklı alanlarda kitaplar okuyun

Farklı alanlardaki bilgileri harmanlamak yaratıcı fikirlerin kapısını açar. Yenilikçi ve yaratıcı fikirler çok ilgisiz gibi görünen alanların sinerjisinden ortaya çıkabiliyor. Bugün elimizden düşürmediğimiz cep telefonlarımız, normal bir telefonun bir banka şubesine, alışveriş sepetine, oyuncak kutusuna ev sahipliği yaptığı bir cihaz konumunda. Bebek arabaları bundan yıllar önce savaş uçaklarından esinlenilerek düşünülmüş bir ürün. Yaratıcı enerjinizin, yazın dinamik ruhu ile uyumlanacağı keyifli ve bol keşifli bir ay olması dileğiyle.