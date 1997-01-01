Hafif, pratik ama bir o kadar iştah açıcı... Bir yaz sofrasından başka ne beklenir? Hazırsanız başlıyoruz; sunumu ve lezzeti ile kalbinize giden yoldayız. Masaya çiçek koymayı unutmayın. Çünkü yaz!

DOMATESLİ VE MOZZARELLALI EKMEK ÜSTLERİ



Hazırlama süresi: 10 dakika

Kaç kişilik: 3 adet



Malzemeler

• 3 dilim siyez ekmeği

• 2 adet büyük boy tarla domatesi

• 4 adet kiraz domates

• 1 büyük top mozzarella

• Taze fesleğen

Servis için;

• Nar ekşisi

• Sızma zeytinyağı

• Pembe Himalaya tuzu

• Kapari

• Çörekotu

• Kurutulmuş pul biber

• Tane karabiber

• Taze yeşil sos



Hazırlanışı

Ekmek dilimlerini kızartın. Mozzarella ve domatesleri dilimleyip aralarına fesleğen yaprakları koyarak ekmeklerin üzerine yerleştirin. Üzerlerine sızma zeytinyağı ve nar ekşisi gezdirin. Kapari, yeşil sos ve baharatlarla servis edin. Taze yeşil sos için ise; bir avuç kıyılmış maydanoz ve fesleğeni bir çimdik deniz tuzu ile havanda dövün. Öz suyunu ve rengini bırakınca biraz sızma zeytinyağı ile karıştırıp bir kasede servis edebilirsiniz.



PEMBE SOĞUK ÇORBA



Hazırlama süresi: 10 dakika

Kaç kişilik: 4 kişilik



Malzemeler

• 4 bardak çilek (yıkanmış ve doğranmış)

• 1 bardak süt

• 1 bardak süzme yoğurt

• 1/2 çay kaşığı deniz tuzu

• 1/4 çay kaşığı karabiber

• 8-10 yaprak taze nane

• Bardak ölçüsü: 200 mililitre

Servis için;

• Chia tohumları

• Çilek

• Salatalık



Hazırlanışı

Tüm malzemeyi blender’dan geçirin. Yoğun ama akışkan, homojen bir kıvama gelince ağzı kapalı bir şekilde buzdolabına kaldırarak yaklaşık 2-3 saat kadar soğutun. Chia tohumları, çilek ve salatalık dilimleri ile süsledikten sonra soğuk olarak servis edin. Taze olarak tüketin.



Şefin önerisi: İsteğe göre karışıma biraz esmer şeker veya agave şurubu da ilave edebilirsiniz. Kraker, kruton veya küçük hamur işleri ile de servis edebilirsiniz.



KİRAZLI KITIR KEK



Hazırlama süresi: 35 dakika

Kaç kişilik: 10 dilim



Malzemeler

• 1 bardak tepeleme un

• 1 bardak tepeleme yulaf

• 100 gr oda sıcaklığında tereyağı

• 4 yemek kaşığı bal

• 1 avuç kıyılmış, kavrulmuş ceviz ve badem

• 1/2 paket kabartma tozu

Üzeri için;

• 5 kiraz

• 1 tatlı kaşığı bal

Servis için;

• Krema kıvamında çırpılmış labne ya da mascarpone

• Taze nane

• Pudra şekeri



Hazırlanışı

Tüm malzemeyi geniş bir kasede karıştırdıktan sonra pişirme kağıdı ile taban yaptığınız fırına dayanıklı cam kaba koyun. Üzerini düzleştirin. Kirazları ortadan ikiye kesip istediğiniz şekilde yerleştirin. Üzerine bal gezdirin. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üst kısmı kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin. Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığına gelince dikkatlice dilimleyin. Servis için üzerine pudra şekeri ve taze nane yaprakları kullanabilirsiniz. Yanında da krema kıvamında çırpılmış labne ya da mascarpone kullanabilirsiniz.



MEYVELİ YAZ KREPLERİ

