Yorgun yolculuklara son

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Samsonite’ın ergonomik, içi boncuk dolu ve çift taraflı seyahat yastıkları fantastik özellikleri ile uzun menzilli seyahatlerdeki rahatsızlıkları hafifletiyor.

Zihnin ve vücudun refahı düşünülerek tasarlanan ultra-ince polistiren boncuklar ile dolu Samsonite seyahat yastıkları, boynun tüm hatlarına uyum göstererek tam bir konfor sağlıyor. U şeklinden kolaylıkla dikdörtgen forma dönüştürülebilen seyahat yastıkları yolcuların ense, sırt ve baş pozisyonları için çeşitli kullanım şekilleri sağlıyor. Kırmızı ve gri renkleri bulunan Samsonite seyahat yastıklarının fiyatı ise 69 TL





