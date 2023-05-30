Yatak odası için 4 Feng Shui önerisi

Yatak odası son derece özel ve kişisel bir yerdir. Kişinin “qi” (enerji akışı) ile yakından bağlantılıdır. Kötü feng shui'de, "qi" bir kez kırıldığında, ilişkiler ve hatta sağlık gibi şeylerin gidişatı hızla düşecektir.

YATAK ODASINDA KAÇINMANIZ GEREKEN 4 ŞEY

1- Ataların heykel veya portresi

Bir atadan kalma heykel veya portre, normalde oturma odasındaki özel bir dolabta olmalıdır. Öğe "yin-qi" odaklı olduğundan, yatak odasına yerleştirmek uyku sorunlarına ve ruh hali değişimlerine neden olabilir. Uzun vadede çiftler arasındaki ilişkiye zarar verir, yaşlılarda depresyona veya duygusal sorunlara neden olur.

2- Antikalar

Antikaların yatak odasına yerleştirilmesi kötü gelebilir. Antikalar, ölen kişiye ait bir şey olduğu dolayısıyla "yin qi" ile doludur. Ayrıca, gece gündüz aynı odaya yerleştirildiklerinde canlı bir insanın "yang qi"sine çarparak uğursuzluk getirirler.

3- Akvaryum

Büyük bir akvaryum, evinizde harika bir dekorasyon olabilir. Ama yatak odanıza koymayın. Bir akvaryum, paranın içe akışını sembolize eder, bu nedenle dükkanlarda ve evlerde yaygındır. Yine de akvaryumu yanlış yere koymak büyük sorunlara neden olabilir. Normalde bir yatak odası diğer odalara nispeten küçüktür, bu nedenle büyük bir akvaryum geçişi engeller ve yatak odasındaki kişinin enerji alanını etkileyebilecek ve dolayısıyla sağlık sorunlarına neden olabilecek rutubet üretir.

4- Uygunsuz resimlerin asılması

Birçok insan yatak odalarına resim asmayı sever. Bunlar yaygın bir dekorasyon örneğidir ve kişinin zevkini gösterebilir. Ancak pek çok kişi, bir yatak odasının feng shui'si için bir resmin temasının çok önemli olduğunu bilmiyor. Yatak odası dinlenilecek bir yerdir, bu nedenle resimlerin sıcak ve sakin olması gerekir. Dövüşen hayvanlar gibi aşırı tahrik edici temalar uygunsuz kabul edilir.

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