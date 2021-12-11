Yeni yıl kararları: Yeni yılda alınacak 20 karar

Yeni yıl yaklaşırken yeni yıl için alacağımız yeni kararlar insanı heyecanlandırır... Her sene yeni bir yıla başlamadan önce yeni kararlar almamız seneye daha motive daha istekli ve daha umutlu başlamamızı sağlar. Yeni hedefler koymak ve o hedefleri gerçekleştirmek için uğraşlar vermek insanı hem canlı tutar hem de umutlu hissettirir. En sağlıklı benliğinizi geliştirmek için 2022 yılı içerisinde hedeflerinize ekleyebileceğiniz yeni yıl kararları listesi hazırladık.

Kişisel bakım için zaman ayırın

Öncelikle seneye kendinizi severek başlamalısınız. Sadece özel günlerde değil kişisel bakımınızı her zaman yapmaya özen gösterin. İster cilt bakımı yapın isterseniz de ruhunuzu arındırın ama öncelikle kendinizi şımartın.

Yeni arkadaşlar edinin

Tamam, yeni arkadaşlar edinmenin her zaman kolay olmadığını kabul ediyoruz (özellikle pandemi zamanında), ama denemekten vazgeçmek için hiçbir neden yok. İlgilendiğiniz bir müzik grubu olabilir, kitap okuma kulübü olabilir veya sosyal medya mecralarında yeni arkadaş gruplarına katılarak arkadaş gruplarınızı genişletebilir yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Özellikle bu madde içine kapanık insanlar için çok verimli olacaktır.

Sürdürülebilir bir yaşama geçiş yapmayı deneyin

2022 senesi içinde çevresel etkinizi en aza indirmenin yollarını aramaya başlayabilirsiniz. Sürdürülebilir bir yaşama geçişin yollarını arayın mesela evinizdeki çöpleri ayrıştırarak başlayabilirsiniz veya plastik kullanımınızı azaltın. Tek kullanımlık değil daha uzun kullanımlık ürünleri tercih edin.

Hayalinizdeki kariyer için uğraşın

Hayalinizdeki kariyeri yaratmak için ortam oluşturun. Bir girişimci olmak isteyebilirsiniz belki de doğru zamanı bekliyorsunuz fakat hayalinizdeki işe ulaşmak için bir kaç küçük adım atabilirsiniz. Belki hayalinizdeki iş için farklı kurslara yazılmak isteyebilirsiniz.

Alanınızı düzenleyin

Temiz bir ev mutlu bir evdir. Etrafınızdaki her şeyi toplayarak ve düzene sokarak kaygı ve stresi azaltın. Buzdolabı, dolaplar, dağınık çekmeceler, masalar ve dolaplarla uğraşın. Altı aydır kullanmadığınız her şeyi atın, sevmediğiniz veya ihtiyaç duymadığınız şeyleri bağışlayın ve yeni yılı yeni bir berraklık ve gönül rahatlığıyla kutlamaya hazırlanın.

Stres yönetimi

Kontrolsüz bırakılırsa, stres ve kaygı bir süre fark edilmeyebilir ve daha sonra kendilerini fiziksel ve duygusal yollarla gösterebilir. Stres yönetimi ve stresi azaltma tekniklerini öğrenin. Stresle savaşmak için yoga, meditasyon veya herhangi bir spor dalıyla uğraşabilirsiniz.

Ailenizle görüşün

Basit bir telefon araması ile sevdiklerinizin kıymetini bilin. Yakınlarınıza, özellikle de yaşlı akrabalarınıza, onları sevdiğinizi ve hayatınızdaki varlıkları için minnettar olduğunuzu söyleyin. Sadece bir arama yaparak kardeşinizin, büyükanneninzin ve büyükbabanızın veya kuzenlerin gününü güzelleştirmekle kalmazsınız, güçlü aile bağları kurulmasına da katkıda bulunursunuz.

Yeni bir görünüm deneyin

Yıla başlamanın eğlenceli bir yolu, farklı bir şey denemektir, değil mi? Kişisel stiliniz için yeni fikirlerin yanı sıra yeni bir saç rengi, stili veya kesimi ile oynayın. Ayrıca Pantone Renk Enstitüsü tarafından belirlenen 2022'in rengi 'Veri Peri' yani kırmızı alt tonlu mavinin karışımı rengini saçlarınızda deneyebilirsiniz.

Sağlığınıza öncelik verin

Sağlık her zaman birinci öncelik olmalıdır. Bir takvim belirleyin ve dermatolog ziyareti, diş temizliği dahil olmak üzere doktor randevularını planlayın.

Ertelemeyi durdurun

Yarın yapacağınız şeylerin bir listesini yapmak için birkaç dakikanızı ayırın ve evet, bugün bunlardan en az birini yapın. Ertelediğiniz tüm şeylerle gerçekten uğraşırsanız nasıl hissedeceğinizi hayal etmeye başlayın. İster kaçındığınız konuşmaları yapmaya söz verin, ister daha düzenli olarak çamaşır yıkayın veya e-posta gelen kutunuzu temizleyin, ertelemeye son vermek için bir karar alın.

Yeni bir egzersiz deneyin

Bir egzersiz rutinine takılıp kalmak, onu hayatımızın düzenli bir parçası haline getirmeyi bırakmamızın nedeni olabilir. Önümüzdeki yıl, spor salonunda yeni bir rutin denemeyi veya evde egzersiz programını denemeyi alışkanlık haline getirin.

Her hafta yeni bir şey pişirin.

Herkes yeni yılda daha sağlıklı beslenmek ister ama bir yandan da çeşitli yemekler yemek damak zevkinizi genişletecektir. Bu yıl, haftada en az bir kez daha önce hiç denemediğiniz kolay bir akşam yemeği tarifi seçebilirsiniz. Daha önce denemediğiniz ve yapmadığınız bir yemeği denemek size farklı hazlar uyandıracaktır. (Örneğin İtalyan mutfağına merak saldıysanız "İtalyan mutfağından 6 lezzet" tarifimize de bakabilirsiniz)

Size önem veren insanlarla daha fazla zaman geçirin

Bu hayatta samimiyetsiz, ve toksik insanlara harcayacak çok az zamanımız var. Sizi önemseyen, değer veren insanlara odaklanın. Enerjinizi çeken değil de size pozitif enerji veren insanlarla birlikte olun. Sevdiklerinizi bir telefonla veya küçük hediyelerle bile mutlu edebilirsiniz. (Ayrıca sevdiklerinizi mutlu etmek için onlara yılbaşı hediyesi alabilirsiniz. Kadınlar için yılbaşı hediyeleri ve erkekler için yılbaşı hediyeleri sizlere bu konuda yardımcı olacaktır.)

Daha çok gezin

Evet biliyoruz pandemi koşullarında gezmek biraz hayal oldu ama en azından farklı yerler keşfedin mesela daha önce gitmediğiniz bir sergiye gidin.

Yeni bir dil öğrenin

Yeni bir dil öğrenmek sadece iletişim becerilerinizi geliştirmeye yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda özgeçmişinizde harika görünecek ve muhtemelen sizin için bazı kapılar açacaktır. Ayrıca son günlerde ücretsiz olarak bir dil öğrenmenize yardımcı olacak birçok kaynak var.

Kendinizi yeniden keşfedin

Ne yaparsanız yapın kendinizi mutlu hissetmiyorsanız, belki de yeni yıl kararlarınızdan biri olarak hayatınızda ciddi değişiklikler yapmanın zamanı gelmiştir. Kendinizi yeniden keşfetmek, size hayata yepyeni bir bakış açısı kazandırabilir ve sizi hayal bile edemediğiniz yönlere götürebilir.

Daha kaliteli uyku alın

Teknolojik aletler uyarıcı ışık kalitesi ile daha kalitesiz uyku almanızı sağlayacaktır. Kaliteli bir uyku, kaliteli bir siz demektir bu yüzden yatmadan en az bir saat önce telefonunuzu kapatıp bir kenara koyun, bu zihninizin uyku moduna geçmesine izin verecek ve uykuya dalmayı çok daha kolay hale getirecektir.

Spora başlayın

Hangi spor dalına merakınız olursa olsun vücudunuzu tanımanız ve vücudunuza gereken özeni göstermeniz oldukça önemlidir. Günde yarım saat bir yürüş bile yapsanız size iyi gelecektir.

Yaratıcı yönünüzle temasa geçin

Resim yapın, okuyun, dans edin, heykel yapın. Size ilham veren şeyler yapın. Bu yeni yıl yaratıcı yönünüzle temasa geçin ve onu geliştirin. Bunu bir hobi haline bile getirebilirsiniz.

Hedeflerinizi sınırlı tutun

Eğer yeni yıla girmeden kendinize hedef koyacaksınız bunu belli bir sınırda ve mantıksal olarak yapın. Yani yapamayacağınıza inanmadığınız hedefleri koymayın çünkü bu hedefleri başaramadıkça sizi strese sokacaktır. Mesela günde en fazla 1 saat telefona bakacağım diyorsanız bu hedef doğru olmayacaktır ayrıca bu hedefi de gerçekleştiremezsiniz. Onun yerine telefona bakma süremi azaltacağım derseniz hedefiniz daha gerçekçi olacaktır.

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