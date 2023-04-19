Bağışıklık sisteminizi zayıflatan 3 yiyecek

Yaşam tarzı ve yeme davranışlarının, bağışıklık sisteminizin sizi hastalıklardan ne kadar iyi koruyacağı ve ne kadar çabuk iyileşeceğiniz üzerinde önemli bir etkisi var. Uyku, egzersiz ve stresi azaltmaya ek olarak , yediğiniz gıdaların besin içeriği, hastalıkla savaşmaya ne kadar hazır olduğunuz konusunda büyük bir fark yaratabilir. LDN, MPH, RD, başkan yardımcısı Margie Saidel, "Meyve, sebze, kepekli tahıllar, yağsız protein, kabuklu yemişler ve tohumlardan oluşan düzenli bir beslenme modeli, bağışıklık sisteminizin sizi en çok ihtiyaç duyduğunuz anda korumak için sorunsuz çalışmasını sağlar" diyor. Basitçe söylemek gerekirse, kötü beslenme alışkanlıkları sizi hasta edebilir.

Elbette, besin değeri çok düşük olan bir dizi yiyecek ve içecek vardır ve bunlara aşırı düşkünlük, obezite, diyabet ve diğer kronik hastalıklarla yakından bağlantılıdır. Saidel'e göre, aynı gıdalar bağışıklık sisteminizi ve sizi sağlıklı tutma yeteneğini tehlikeye atabilir. İşte bağışıklık sisteminizi zayıflatan ve dikkatli olmanız gereken ilk üç yiyecek...

1. Kola

Saidel, "Şekerle tatlandırılmış gazlı içecekler, şekerden gelen boş kalorilerden başka bir şey sağlamaz" diye açıklıyor. Aşırı şeker tüketimi, bağışıklığı düşürmesinin yanında obezite ve kronik hastalıklara davetiye çıkarır. Aynı zamanda inflamasyonu artırabilir ve kişinin hastalıkla savaşma yeteneğini tehlikeye atabilir.

2. Alkollü içecekler

Aşırı alkol tüketiminden kaçınmak için uzun nedenler listesine zayıflamış bir bağışıklık sistemini de ekleyin. Saidel, "Aşırı tüketim, vücudunuzun hastalıklarla savaşma yeteneğinde bir düşüşe yol açabilir ve ayrıca sizi zatürree ve diğer akciğer rahatsızlıklarına, daha yavaş yara iyileşmesine ve hastalıkların yavaş geçmesine sebep olabilir" diyor.

3. Dondurulmuş hazır yiyecekler

Hepimiz yemek pişirmek için zaman olmadığında çok kısa sürede bir yemek hazırlamak için dondurulmuş hazır yiyeceklere başvurmuşuzdur. Saidel, bunların pratik seçimler olsa da hastalıktan korumak ve bizi güçlendirmeye yaramadıklarını söylüyor. "Sodyum, şeker, doymuş yağ ve rafine karbonhidrat içeriği yüksek, besin ve lif açısından çok az" diye açıklıyor Saidel bu besinleri.