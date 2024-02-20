Çileğe dayanamayanlardan mısınız? İşte çileğin sağlığa 6 faydası

Çilek dünyadaki en popüler meyvelerden biridir! Antioksidanlar, folat ve C vitamini ile yüklüdürler ve bunlar onları beslenmenize eklemenizin nedenlerinden sadece birkaçıdır. Salatadan pastaya kadar çilekler her yemeği tatlandırmanın harika bir yoludur. Parlak, sulu tatlarla dolu çilekler sadece lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda genel sağlığınız için de faydalıdır. Eğer bu meyveye aşıksanız çileğin sağlığa faydalarını da bilmelisiniz!

ÇİLEĞİN SAĞLIĞA 6 FAYDASI

1. Kalp sağlığını destekler



Kalp hastalığının dünya çapında en yaygın ölüm nedenlerinden biri olduğunu biliyor muydunuz? Harvard Health Publishing'de yayınlanan bir araştırmaya göre çilek yemek kalbinizi korumanın iyi bir yoludur. American Journal of Clinical Nutrition'da yayınlanan bir başka araştırma, çileğin HDL (iyi) kolesterol, kan basıncı ve kandaki trombosit sayısı dahil olmak üzere kalp hastalığı riskini artıran faktörleri de iyileştirdiğini buldu.

2. Bağışıklığı artırır

Çilekler, bağışıklığı güçlendirmeye ve hastalanma olasılığınızı azaltmaya yardımcı olabilecek C vitamini de dahil olmak üzere antioksidanlar açısından zengindir. Phytomedicine dergisinde yayınlanan bir araştırma, beslenmenize çileğin dahil edilmesinin oksidatif stresi ve iltihabı önlemeye yardımcı olduğunu, her ikisinin de bağışıklığınızı güçlendirmeye ve hastalıkları uzak tutmaya yardımcı olduğunu buldu.

3. Diyabet riskini azaltır

Vücudunuz karbonhidratları tükettikten sonra basit şekerlere ayırır ve bunları kan dolaşımınıza bırakarak insülin salgılar. Bu, hücrelerinize şekeri yakıt olarak kullanma sinyali verir. Kan şekeri seviyelerinizdeki herhangi bir dengesizlik obezite, tip 2 diyabet ve kalp hastalığı riskini artırabilir.

4. Kan basıncını kontrol altında tutar

Antosiyaninler gibi antioksidanlar açısından zengin olan çilekler, kan basıncı seviyenizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olabilir. Nutrients dergisinde yayınlanan bir araştırmaya göre antosiyaninler, hipertansiyondan muzdarip kişilerde kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir.

5. Kabızlığı önler

Sindirime yardımcı yiyecekler mi arıyorsunuz? Çilekleri deneyin! Lif oranı yüksek gıdalar sindirimi ve dışkı hareketini teşvik ederek kabızlık gibi sorunlardan kaçınır. Çilekler lif açısından zengindir, bu da çileği kabızlık çeken biri için harika bir besin haline getirir.

6. Felç riskini azaltır

Beyne giden kan akışı engellendiğinde felç meydana gelir ve bu da kanamaya neden olur. Zengin bir magnezyum, fosfor, C vitamini ve diğer antioksidan kaynağı olan çilek yemek, felç gibi durumların riskini azaltmaya yardımcı olur.