Diş eti kanaması neden olur? Diş eti kanaması nasıl geçer?

Dişler, hem kişinin dış görünümü bakımından hem de beslenme yetkinliği bakımından büyük önem taşıyor. Ağız ve diş sağlığı bakımından en çok yaşanan problemlerden biri ise diş eti kanaması. Çeşitli nedenlerle meydana gelebiliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Periodontoloji Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Meltem Çakır diş eti kanamasına dair merak edilenleri anlattı.

Diş eti kanaması nedir?

Diş eti kanaması, oldukça sık görülen ve pek çok farklı diş eti hastalığından kaynaklanabilen önemli bir ağız sağlığı sorunudur. Diş etlerinin çeşitli nedenlerle yapısının bozulması, dişlere yeterince destek olamaması gibi durumlarda diş eti kanamaları meydana gelebilir.

Diş eti kanaması belirtileri nedir?

Dişeti kanamasının belirtileri arasında diş etlerinde şişlik, kızarıklık, diş eti konturunun bozulması, dişeti iltihabı, diş taşlarına bağlı olarak meydana gelen renk değişiklikleri, ağız kokusu ve metalik tat hissi bulunur.

Diş eti kanaması nedenleri nelerdir?

Diş etlerinin yapısında bozulmaya yol açabilen bir çok faktörler nedeniyle diş eti kanaması ortaya çıkabilir. Bu bakımdan aşağıdaki durumlarda hastalarda diş eti kanaması izlenebilir:

Kötü Ağız Hijyeni

Travma

Gingivitis veya Periodontitis (Diş Eti İltihabı)

Kanama Sorunları ( kan sulandırıcı ilaç kullanımları).

Ağız İçi Protezler (tam protez ve kuron-köprü varlığı)

Gebelik

Kronik Hastalıklar (Diyabet, karaciğer ve böbrek hastalıkları gibi )

Vitamin Yetersizliği( C vitamini ve K vitamininin yetersiz olduğunda ) diş eti kanamaları meydana gelebilir.

Diş eti kanaması teşhisi nasıl konulur?

Diş eti kanamasının teşhisi için, diş hekimleri sond adında, ucu sivri ve hilal şeklinde bir alet kullanır. Bu aleti kullanarak yapılan muayeneye sondlama denir. Sondlamada kanama diş etlerinde yerleşmiş olan iltihabın ilk belirtilerinden birisidir. Kanamanın şiddeti diş eti hastalığının ne boyutta olduğu hakkında hekime bilgi verir. Klinik olarak tespiti kolay bir yöntemdir. Tanı ve tedavi açısından ilk tercih edilen yöntem sondlama ile kanama tespiti yöntemidir.

Diş eti kanaması tedavisi nasıl yapılır?

Diş eti kanamasının tedavisi, kanamanın nedenine göre farklılık gösterir. Plak ve diş taşlarının bir periodontoloji uzmanı tarafından temizlenmesi birçok vakada kanamanın ortadan kalkmasını sağlar. Tedavi sonrasında, iyi bir ağız hijyeni ile sağlıklı durumun idamesi sağlanır.

Plak ve diş taşı dışında, daha farklı durumlardan kaynaklanan diş eti kanamasının tedavisi ise, altta yatan nedene göre tedavi edilmektedir. Bu durumla karşılaşıldığında sadece diş taşı temizliği yeterli olmayabilir. Bu durumda subgingival küretaj işlemi ve flep operasyonları ile diş eti kanaması tedavi edilebilir.