Evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz 50 pilates egzersizi ile forma girmeye ne dersiniz?
Pondera Pilates&Contrology’nin eğitmeni Tümge Sezen ile birlikte hazırladığımız çalışma, omurgayı güçlendirmeyi, düzgün bir duruşu, dengeyi, karın ve kalça başta olmak üzere tüm kasları güçlendirerek vücudu şekle sokmayı hedefliyor. Egzersizleri uygulamak için büyük ve küçük pilates topuna ve bir adet mata ihtiyacınız olacak. Hareketleri nasıl uygulamamız, gerektiği konusunda ise eğitmenimiz Tümge Sezen şu noktalara dikkat çekiyor:
* Egzersizleri haftada 3 gün, 30-40 dakika yapmayı hedefleyin.
* Çalışma boyunca nefeslere özen gösterin; nefesi tutmayın ve hareketlere nefes eşliğinde girip çıkmaya çalışın. Nefes alıp verme, sırtın arkasına ve altına derin nefes alma ve nefesin tamamını boşaltma şeklinde olmalı. Böylece kirli nefes tamamen boşaltılmış, kan temizlenmiş olur. Nefese odaklanmak aynı zamanda hareketin kontrolü de artırır.
* Hareketleri acele etmeden, her noktadan tek tek geçerek ama aynı zamanda hiç durmadan, akıcı bir şekilde uygulayın.
* Sınırlarınıza özen göstererek yapacağınız uygulamanın sonunda esneme-rahatlama egzersizlerini uygulayarak tüm kaslarınızı esneterek dengeleyin.
Uyarılar
* Herhangi bir sağlık sorununuz, özellikle omurga problemleri, boyun/bel fıtığı, kalp/tansiyon rahatsızlığınız varsa, hekiminizden onay almadan bu tür bir çalışma yapmamalısınız.
* Eğer hamileyseniz bu programı uygulamayın; bunun yerine hamilelik dönemi için uygun programlara mutlaka eğitmen eşliğinde katılın. Egzersizleri görmek için tıklayın!