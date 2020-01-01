Diyet yapan kişilerin temel problemlerinin başında daha önce yaptığı başarısız denemeler vardır. Kilo vermiş ama verdiği kiloyu fazlası ile almış biriyseniz bu aslında başarısız olduğunuzu gösterir. Ama ‘başarılı diyet’ imkansız değildir...

Sürekli yapılan diyetler, bozulan diyetler ve geri alınan kilolar! Sadece yazı kurtarmak için kilo vermek istiyorsanız yine sağlığınızla oynadığınızı unutmayın. Bu dönem hem havanın ısınması ile metabolizma hızlanacak hem de güneşin açması ile birlikte daha enerjik olacağınız için diyete olan adaptasyonda artacak. Bu şekilde kilo vermeniz de hızlanacak. Bu kadar avantajın bir arada olduğu dönemde kilonuzu verip bir daha almamak için uğraşmalısınız. Kısacası bundan sonraki beslenme tarzınızda tutarlı olmalısınız.





Diyetisyen Serkan Tutar



- Örnek menü -

1. Gün

Sabah

• 1 yumurta ile hazırlanmış mantarlı kaşarlı omlet

• Söğüş sebze

• 4-5 siyah zeytin

• 2 dilim tam tahıl ekmek

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• 1 avuç siyah kuru üzüm

Öğle

• Kajulu tavuk salatası

• 1 küçük kutu ayran

• 1 dilim tahıl veya buğday ekmeği

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• 12 badem

Akşam

• Soya ezmeli sebze çorbası

• 1 kase yoğurt

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• 1 kivi



2. Gün

Sabah

• Kepekli panini ekmeğine peynirli sandviç

• 1 çay bardağı taze sıkılmış portakal suyu

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• 15 fındık

Öğle

• Köri soslu tavuk baget

• Buharda hazırlanmış brokoli, kabak, karnabahar

• 2 yemek kaşığı cevizli erişte

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• 1 su bardağı kefir

Akşam

• 1 avuç büyüklüğü ızgara alabalık

• Brokoli, karnabahar, havuç

• 3 yemek kaşığı dolusu cevizli yoğurtlu kereviz salatası

• Bol yeşil salata

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• 1 orta boy portakal







3. Gün

Sabah

• 5-6 yemek kaşığı tam tahıllı mısır gevreği

• 1 su bardağı süt

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• 3 kuru erik veya 2 kuru incir

Öğle

• 6 tane karnabahar mücver

• 1 kase cacık

• Turp salatası

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• 2 parça bitter çikolata

Akşam

• Biberli biftek

• Mevsim salatası, atom, haydari veya yoğurtlu semizotu

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• Sütlü filtre kahve



4. Gün

Sabah

• Beyaz peynirli yağsız tost

• Söğüş sebze

• Naneli yeşil çay

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• 1 elma veya 2 mandalina

Öğle

• 8 İnegöl köfte

• 3-4 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze tabağı

• 2 yemek kaşığı esmer pirinç pilavı veya 1 dilim esmer ekmek

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• 1 küçük boy kremasız light sütlü latte

Akşam

• 150 gr dana stroganoff

• 3 yemek kaşığı dolusu kepekli makarna

• Mevsim salata

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• 2 dilim ortası ile birlikte ananas







5. Gün

Sabah

• 1 tam buğday ekmeğine dil veya kaşar peynirli yağsız tost

• Şekersiz yaseminli yeşil çay

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• 1 avuç dolusu yaban mersini

Öğle

• Kuşkonmaz risotto

• 3 köfte kadar et

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• 2 galeta

• 1 üçgen krem peynir

Akşam

• 2 hamburger köftesi

• 2 dilim esmer ekmek

• 2 dilim peynir

• 1 küçük boy ayran

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• 2 dilim ortası ile birlikte ananas



6. Gün

Sabah

• 2 yumurtalı omlet

• 4 dilim sucuk veya 2 dilim salam

• 1 tatlı kaşığı reçel veya bal

• 2 dilim tam buğday ekmeği

• Söğüş sebze

• Şekersiz limonlu ıhlamur

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• 10-12 çiğ kaju

Öğle

• Tek lavaşla hazırlanmış kaşarlı tavuk dürüm

• Yeşil salata

• 1 büyük kutu ayran

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• 1 porsiyon sütlü tatlı

Akşam

• 3 yemek kaşığı yulaf

• 1 su bardağı süt

• 1/2 elma

• 1/2 muz

• 1 kivi

• 2 fındık

• 2 badem

• 1 ceviz

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• 1 kase cacık veya 1 dilim kaşar peyniri







7. Gün

Sabah

• 1/2 adet yağsız sade gözleme veya 2 dilim esmer ekmek

• 1 yumurta ile hazırlanmış menemen veya krep

• 1 dilim beyaz peynir

• 4-5 yeşil zeytin

• 1 tatlı kaşığı doğal reçel veya bal

• 1 dilim tulum peynir

• Taze maydanoz ve kekik salatası

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• Dereotlu, nane ve maydanozlu ayran

Akşam

• Limon suyu, kabuğu ve zencefilli meyve salatası

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• 1 su bardağı kefir







Soya ezmeli sebze çorbası

Malzemeler

• 4 su bardağı su

• 1 çay bardağı balık suyu

• 2 çay kaşığı sarımsak ezmesi

• Büyük doğranmış 1 kabak

• Büyük doğranmış 1 patates

• Küp küp kesilmiş 1 soğan

• Küp küp kesilmiş 150 gr sert tofu peyniri

• 2-3 yemek kaşığı soya ezmesi veya miso

• 1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

• Üzeri için; 1-2 dal doğranmış yeşil soğan



Hazırlanışı

1 tencereye 4 su bardağı su ile balık suyunu ilave edip, kaynamaya bırakın. Su kaynadıktan sonra kabak, patates, soğan ve sarımsak ezmesini tencereye ilave edin. Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte sebzeler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Ardından soya ezmesini, kırmızı pul biberi ve tofu peynirini tencereye ilave edin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın ve yaklaşık 3-5 dakika daha pişirin. Üzerine yeşil soğan dilimleri serpiştirip, sıcakken servis edin.



