Deneyin!

UYANINCA

2 bardak su ve bir tatlı kaşığı keten tohumu.



KAHVALTI

1 adet haşlanmış yumurta, 1 ince dilim yarım yağlı ve az tuzlu peynir, 1 ince dilim kepek veya çavdar ya da ekşi mayalı tam buğday unu ekmeği, bol miktarda maydanoz, taze nane, roka ve yeşil çay.



ARA

1 adet küçük boy elma, 1 bardak süt



ÖĞLE

1 kase sebze çorbası (bol lahanalı), 7 yemek kaşığı zeytinyağlı kereviz, sarımsaklı ve dereotlu cacık, bol salata, 1 ince dilim ekmek



ARA

10 adet badem, 2 yemek kaşığı çekirdekli kuru üzüm, yeşil çay



AKŞAM

200 gr ızgara balık (somon) veya soya kıymasından yapılmış ızgara köfte, 4 kaşık zeytinyağlı taze fasulye, yarım kase yoğurt, bol limonlu

Salata, 1 dilim kepek, çavdar veya tam buğday ekmeği



ARA

Zencefil çayı ve 1 ince dilim ananas veya 1 bardak süt Hareket halinde olun. Selülitlerinizden kurtulmak için her gün bir saat tempolu bir şekilde yürüyün.



* Ferin Batman ile Bikini Vücudu kitabından alınmıştır.

