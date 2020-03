C vitamini nedir? C vitamininin faydalarından bahsettik. Vücudumuz için vazgeçilmez olduğunu, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve anti-aging etksini anlattık. C vitamininin bulunduğu besinler nelerdir, hangi besinler c vitamini açısından zengindir ve nasıl tüketilmesi gerektiğinden bahsettik.

C vitamini sadece kış aylarında değil, her mevsim bağışıklığımızın en güçlü destekleyicisi. C vitamini vücudun kendisi tarafından üretilemeyen esansiyel bir vitamin. Yani vücudumuz için vazgeçilmez. Vücudumuz c vitamini depolayamaz, fazlası ter ve idrar yoluyla dışarı atılır. Bu yüzden c vitaminini günlük olarak tercihen taze besinlerden veya takviye olarak almamız gerekiyor. Günlük c vitamini ihtiyacı kadınlarda ortalama 75 mg, erkeklerde 90 mg’dır. C vitaminin bulunduğu besinlere geçmeden önce, c vitamini almamız neden önemli, faydaları neler, gelin birlikte bakalım.





C vitaminin Faydaları Nelerdir?

Soğuk algınlığı grip gibi hastalıklarda hemen sarıldığımız c vitamini doğru bir tercih. C vitamini soğuk algınlığı süresini kısaltıyor. Bağışıklık sistemini güçlendirerek daha enerjik olmamıza yardımcı oluyor. Vücudumuz kas ve kemik gelişimi için c vitaminine ihtiyaç duyar. Ayrıca vücudumuzun demiri emip depolayabilmesi de c vitamini tüketimine bağlı. Vücudun kolajen yapımı için de c vitamini alması gerekiyor. Kolajen; bağ doku, kıkırdak doku, tendon gibi yapıları bir arada tutar. Böylece vücutta yaraların iyileşmesi ve doku onarımı daha erken sağlanır. Diş eti sağlığı ve çürük oluşumunun da önüne geçilir. C vitamini ayrıca çok iyi bir antioksidandır. Vücudumuzdaki zararlı serbest radikallerin dolaşımını önler. Anti aging etkisi vardır. Cildinizde c vitamini içeren serum ve ürünler kullandığınızda kolajen üretimini desteklemiş olursunuz. Cildiniz kolajen ürettikçe, yaşla beraber gelen kırışıklıklar ve sarkmaların önüne geçersiniz. Ayrıca cilt lekelerini açıp cilt tonunun eşitlemesi açısından da faydalıdır.





Cildinizde c vitamini içeren serum ve ürünler kullandığınızda kolajen üretimini desteklemiş olursunuz.





C vitamini Hangi Besinlerde Bulunur?

Uzmanlar c vitamininin öncelikle besinler yoluyla karşılanması gerektiğine dikkat çekiyor. Çiğ besinler; özellikle sebze ve turunçgiller c vitamini açısından zengin. Sebze ve meyve tüketirken yüksek ısıda pişirmemek ve taze tüketmek en önemli nokta. Bir kivi ya da kavunu kesip saatler sonra tükettiğinizde alacağınız c vitamini miktarı yarı yarıya düşer. Aynı şey yeşil yapraklı bitkiler için de geçerlidir. Sağlıklı bir öğün olarak düşündüğünüz salatanız taze yeşilliklerle hazırlanmıyorsa vitamin açısından zengin olmaz. C vitamini ihtiyacınızı alırken ilk tercihiniz turunçgiller olabilir. Portakal, greyfurt, limon gibi turunçgiller zengin c vitamini deposudur. Ayrıca çilek, kivi, ananas gibi meyveler de c vitaminini karşılayabileceğiniz meyvelerdir. Meyvelerin yanı sıra sebzelere de şans vermenizi öneririz. Brokoli, patates, karnabahar gibi sebzeler tüketebilirsiniz. Daha önce de belirttiğimiz gibi bu sebzeleri içeriğindeki c vitaminini kaybetmemesi için haşlayarak tüketmeniz önemli. Yüksek ısıda pişirmek ya da kızartmak sebzenin tüm besin değerini öldürür. Roka, tere, maydanoz, yeşil, kırımızı biber ve soğan da c vitaminini karşılayabileceğiniz besinlerdir. Her öğününüzde bu besinlerin olduğu bir salata hem c vitaminini almanızı hem de yanında tükettiğiniz baklagillerin ya da protein değeri yüksek besinlerin içindeki demirin daha çok emilmesini sağlar.





Uzmanlar c vitamininin öncelikle besinler yoluyla karşılanması gerektiğine dikkat çekiyor. Çiğ besinler; özellikle sebze ve turunçgiller c vitamini açısından zengin.