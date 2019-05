Sizi zayıflatacak mucizevi bir besin mi arıyorsunuz, mucizevi besin yoktur. Her zaman her yerde ve koşulda yapabileceğiniz doğru tercihler vardır. Bazen hedef koymak iyi gelir, mesela kız kardeşinizin düğünü gibi ya da temmuzda çıkacağınız tatil gibi ama ya sonrası?

Genelde çok sıkı diyetlerle hedef konularak verilen kilolar, süreci atlattıktan sonra oluşan rahatlamayla sağlıksız ve fazla beslenmeye dönüşür ve verilen kilolar kat be kat geri alınır. O yüzden hedef koymak motivasyon sağlasa da aslolan hedef zamana kadar değil yaşamınızın her anında sağlıklı ve dengeli beslenmektir.



İşte bu yüzden siz şimdi yaz geliyor diye diyete başlamayın hatta artık diyetteyim kelimesini kullanmayın. Başladığınızda ya da hep yaptığınız şeyin adı yalnızca sağlıklı beslenmek olsun. Hem tüm yaşamınızda fit kalmak hem de fazla kilonun beraberinde getirdiği çoğu kronik hastalığa engel olmak için! Ve destek olarak mutlaka düzenli egzersiz yapın.



Peki, uyguladığımız sağlıklı beslenme programının hiç arası olmayacak mı? Yani arada sırada da olsa, tatillerde, bayramlarda, hafta sonlarında çok sevdiğimiz ama fazla kalorili ve zararlı olduğunu bildiğimiz yiyecekleri tüketemeyecek miyiz?



Beden sağlığı kadar önemli olan diğer mevzu da sürdürülebilirlik için ruhun sağlığıdır. Özlediğiniz yiyecekleri belli aralıklarla tüketmek size iyi gelecekse, arkadaşlarınızla sohbet ederken bir ikindi kahvesinin yanında canınız bir dilim kek yemek istediyse bu sağlıklı beslenmenizi delip geçmez. Sadece sonrasında denge gerektirir. Fazladan aldığınız kalorileri diğer öğünlerinizde daha hafif beslenerek sağlıklı beslenmenizi yolunda tutabilirsiniz.



Peki tek öğünlük diyet molalarını dengelemek kolay, ya uzun olanlar, tatiller, uzun iş seyahatleri? Yeterince dikkat edemediyseniz ya da etmek istemediyseniz sonrasında da toparlamanın yolu var elbette. 3 günlük bu denge programını sizin için hazırladım. Hem sağlıklı hem lezzetli ve en önemlisi her koşulda uygulanabilir. Sonrasında sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz alışkanlıklarınıza devam etmeyi ihmal etmeyin.





Uzman Diyetisyen Kudret Alçiçek Kır



- Örnek menü -

1. Gün

Sabah

• 2 yumurtalı yağsız yeşillikli omlet

• Şekersiz çay

• 1 dilim çavdar ekmeği

Öğle

• Sınırsız denge çorbası

Ara

• 2 dilim yağsız peynir

• 2 dilim yağsız kraker

Akşam

• Sınırsız denge çorbası

Ara

• 1 dilim ananas

• 10 çiğ badem



2. Gün

Sabah

• 1 su bardağı süt

• 4 çorba kaşığı yulaf gevreği

• 2 yemek kaşığı taze veya kurutulmuş yaban mersini

• 1 tatlı kaşığı chia tohumu

• 2 ceviz içi

• 1 çay kaşığı toz tarçın

Öğle

• 150 gr az yağlı veya ızgara et, balık, tavuk veya hindi

• Yağsız mevsim salata

Ara

• 2 yemek kaşığı keten tohumlu 1 kase yoğurt

Akşam

• 150 gr az yağlı veya ızgara et, balık, tavuk veya hindi

• Yağsız mevsim salata

Ara

• 1 su bardağı kurutulmuş kekik/nane ilaveli sade kefir



3. Gün

Sabah

• 3 dilim yarım yağlı kaşar

• 2 dilim esmer ekmek

• Maydanozlu yeşil salata

• Şekersiz açık çay

Öğle

• 2 adet mercimekli enginar dolması

Ara

• 1 su bardağı yarım yağlı süt

• 10 çiğ fındık veya kaju

Akşam

• 2 adet mercimekli enginar dolması

Ara

• 1 kase yoğurt içine 1 adet elma rendesi üzerine 1 çay kaşığı toz tarçın





Denge çorbası

Malzemeler

• 1 orta boy kereviz

• 1 orta boy havuç

• 1 soğan

• 5-6 yaprak ıspanak

• 1/2 çay bardağı kırmızı mercimek

• 2 tatlı kaşığı zeytinyağı

• Dereotu



Hazırlanışı

Tüm malzemeleri doğrayın. Yağ, kereviz, havuç, soğan ve ıspanağı bir tencereyi alın. Üzerine mercimek ve suyunu ekleyin. Mercimekler yumuşadığında blender’dan geçirip, baharatlarını ekleyin ve altını kapatın. İnce kıyılmış dereotunu ekleyip servis edin.



Yeşil mercimekli enginar dolması

Malzemeler

• 4 enginar

• 6 çorba kaşığı haşlanmış mercimek

• 2 tatlı kaşığı zeytinyağı

• 1 küçük boy soğan

• 1 havuç

• Dereotu

• Limon



Hazırlanışı

Enginarı limonlu suda haşlayın. Haşlanmış mercimeğin üzerine zeytinyağını ekleyip, ince kıyılmış doğan ve havuçla birlikte soteleyin. Her bir enginarın üzerine 1.5 çorba kaşığı mercimekli karışımı ekleyip üzerine dereotu ve limon ekleyerek servis edin.