Dikkat obezite yanı başımızda!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Artık herkesin obezite riski taşıdığı modern hayatta dönemsel değil yaşamsal önlemler alma zamanı… Aksi takdirde birçok hastalık kapının diğer tarafında bekliyor.

Yazı: Yaprak Çetinkaya / Formsanté



Artık işin şakası yok! Toplum olarak şişmanlıyoruz ve bunun sonucunda kansere ve daha birçok hastalığa davetiye çıkarıyoruz. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekmel Tezel ile obeziteyi ve kadınların her zaman üzerinde durması gereken meme kanserini konuştuk.



Obezitenin tanımını yapar mısınız?

Hayatın sürekliliği için enerjiye gereksinim duyuyoruz; başlıca enerji kaynaklarımız ise yağlar ve karbonhidratlar... Enerjinin fazlasını depolamak ise doğanın bir kuralı çünkü canlılar yokluk ya da kuraklık zamanlarında depolanmış olan bu enerjiyi kullanarak hayatta kalabiliyor. Fazla enerji vücudumuzda özellikle de karın içerisinde ve çevresinde yağ olarak depolanıyor. Yetişkin erkeklerde vücut ağırlığının yüzde 15-18’i, kadınlarda ise yüzde 20-25’ini yağ dokusu oluşturuyor. Bu oranın erkeklerde yüzde 25, kadınlarda ise yüzde 30’un üstüne çıkması durumunda obezite söz konusu oluyor.



Türkiye’de obezitenin ilerleme hızı nasıl?

Obezite görülme sıklığı hızla artıyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de obezite sıklığı erkeklerde yüzde 20,5, kadınlarda ise yüzde 41, tüm nüfus için toplamda yüzde 30,3 olarak bulundu. Öte yandan çocuklarda obezite oranları da giderek yükseliyor.



Kimler “obez olma”ya aday?

Herkes çünkü harcadığından fazla enerji içeren gıdalar alan herkes eninde sonunda şişmanlıyor. Hele bir de hareketsiz, sporsuz bir hayat yaşanıyorsa, obezite kaçınılmaz.



Obezite hangi hastalıkları tetikliyor?

Obeziteyle birlikte kalp ve damar sistemi hastalıkları artıyor. Yüksek tansiyon, özellikle bacak toplardamarlarında tıkanma, akciğere pıhtı atması gibi ciddi durumlar şişmanlarda daha sık görülüyor. Astım, uyku apne sendromu ya da yüzeyel soluk alıp vermeye bağlı hipoventilasyon sendromu gibi akciğer problemleri de şişmanlarda daha yoğun olarak gelişiyor. Reflü hastalığı karın içi basıncın artışına bağlı gelişen bir diğer sorun. Tabii bir de sosyal ve toplumsal ayrımcılık ve bunun yarattığı psikolojik sorunlardan söz etmek gerekiyor. Ne yazık ki tüm toplumlarda çok ciddi bir sorun olarak bu konular çözümlenmeyi bekliyor.



Obezite-kanser ilişkisini anlatır mısınız?

Obezitenin yarattığı en önemli sorun “insülin direnci” ve buna bağlı şeker hastalığı yani Tip 2 diyabet. İnsülin vücuttaki hemen her dokuda uyarıcı etkileri olan bir hormon. Yüksek insülinin, örneğin meme süt kanalı hücrelerini uyardığını biliyoruz. Bu hücrelerde aşırı ve kontrolsüz çoğalma meme kanseri olarak karşımıza çıkıyor. İnsülin östrojeni de artırıyor ki o da meme hücreleri için en önemli uyaranların başında geliyor. Yağ dokusu artışı yağ dokusunda aromataz denilen öncü maddelerden östrojen sentezini sağlayan enzimin de artışına neden oluyor. Yani yağ oranı artmış kişilerde dolaşımdaki östrojen artışı kaçınılmaz. Bu, özellikle menopoz sonrası kanser riskini artıran bir durum. Obeziteyle birlikte artan diğer kanser türleri rahim, kalın bağırsak, böbrek ve prostat kanseri.



Tedavide obezitenin olumsuz etkisi var mı?

Kanıtlar obezitenin kanserden sağ kalım üzerinde olumsuz etkilerini gösteriyor. Öte yandan kanser tedavisi sırasında özel zayıflama diyetlerinin sağ kalımı daha da azaltacağı göz önünde tutularak sağlıklı ve dengeli bir beslenme programı gerektiği açık. Ancak neler yemeli ya da yememeli gibi bir soruya kestirmeden bir yanıt verilemez çünkü metabolizma kanserli kişilerde sağlıklı bireylerde olduğundan çok daha farklı işleyebiliyor. Kanser tedavisi sürecinde günlük egzersizleri tamamen bırakmamak ancak yoğunluğunu azaltarak devam etmek öneriliyor. Tedavi süreci tamamlandıktan sonra günlük fiziki aktivite bırakılmamalı çünkü daha önce de değindiğim gibi kilo alımı ve sonucunda gelişen obezitede kanserden sağ kalım daha düşük oluyor. Ancak egzersiz ya da sporun hastalığın seyrine herhangi bir etkisinin gösterilmiş olmadığını da hatırlatmak isterim.



