Havalar bu kadar güzelken kapalı mekanlara hapsolmak yerine egzersizinizi dışarıya taşıyın. Doğayla bütünleşerek, ormanda, deniz kenarında, çimlerin üzerinde yoga yapın, daha derin bir dinlenme sağlayın, ciğerlerinizi temiz havayla doldurun.

Uygun hava koşullarında doğada uygulandığında yoganın faydaları daha da artıyor. Dış mekanlarda alınan oksijen, klimalı veya kalabalık sınıf ortamlarına oranla daha temiz ve sağlıklı oluyor. Intelligence Fitness/ Namanskar Yoga-Pilates Studio eğitmenlerinden Talin Minasoğlu, doğada yapılan yoganın bir diğer faydasının da sinir sistemimiz üzerine olduğunu söyleyerek, “Yoga sempatik sistemini (‘savaş ve kaç’ tepkisini ortaya çıkarır, atalarımızdan DNA’larımıza kodlanmış savaşçı modudur) yavaşlatır ve etkisini azaltır, ‘dinlen ve sindir’ tepkisini oluşturan parasempatik sinir sisteminin etkinleşmesine yardımcı olur. Doğada yapılan yoga kişinin doğaya özdeş güdülerle hareket etmesini sağladığı gibi aynı zamanda yarattığı huzur ortamıyla parasempatik sinir sisteminin daha kolay devreye girmesini sağlar” diyor.Güneşi selamlama farklı duruşlardan oluşuyor ve hareketler tek bir duruş gibi birbiri ardına yapılıyor. Yüzlerce çeşit güneşi selamlama bulunuyor. Bizim burada yaptığımız ise ‘Ashtanga’ stili güneşi selamlama… Her bir hareket omurgayı bir önceki hareketin aksi yönünde kavislendiriyor. Bu da omurgaya büyük bir esneklik sağlıyor. Minasoğlu, güneşi selamlamanın her bir kademesini belirli bir özenle gerçekleştirilirken, aynı zamanda tüm kademelerin akıcı bir biçimde ve bütünlük içinde birbirini izlemesinin önemli olduğunu söyleyerek şöyle konuşuyor: “Zihin her bir kademeyi yakından yaşamalı, bir sonraki kademeye bir an önce geçmenin telaşında olmamalı ve bu mükemmel alıştırmanın bedene sağladığı bir dizi yararın bilincine varmalı. Böyle bir bilinçle sürdürülen güneşe selam tek başına uygulandığında dahi bedenin büyük ölçüde enerjiye kavuşmasını sağladığı gibi, bedensel ve zihinsel gerginlikleri de yok eder. Bu yüzden her nefes alma kademesi bedene bir enerji akışı, her nefes verme kademesi de bir rahatlama, gevşeme olarak algılanmalı.” Geleneksel olarak bu hareket döngüsü 12 kez tekrar ediliyor. Ancak, yeni başlayanlar, tek bir döngüyle başlayıp, isteğe bağlı olarak kademeli olarak arttırabiliyorlar.