Masum gibi görünen bir salata, yemekten önce sunulan aperatifler, küçük olduğunu düşündüğünüz porsiyonlar... Dışarıda yemek yerken ekstra kalori almamak için nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz?

Sık sık dışarıda yemek yiyorsanız, sipariş vermeden önce menüyü detaylıca incelemenizi öneren Obezite ve Metabolik Cerrah Prof. Dr. Halil Coşkun, "Diyet menülerine mutlaka göz atın. 'Düşük kalorili' , 'yağsız' , 'düşük karbonhidratlı', 'diyet' yazan yiyeceklerin de içeriklerini sorun ve öyle sipariş edin" diyor. İşte Coşkun'un dışarıda yeme içme önerileri...

SALATA SOSLARINA DİKKAT!

Kızarmış ekmekler, haşlanmış mısır, peynir çeşitleri, mayonez, salata sosları salataların vazgeçilmezleri olsa da fazla kalori almaktan kaçınmalısınız. Taze salatalar, ekstra kalori eklemediğiniz takdirde size yardımcı olur. Mevsim salataları yerine makarna salatası, patates salatası tercih etmek tek kelime ile yanlış seçimlerdir. Salata sosu için çok az yağ veya sıfır yağ, limon suyu veya sirke tercih edebilirsiniz. Salata sosunu ilave etmeden önce salatanıza bir çatal batırın. Belki de salata sosu yerine yağsız peynir, lor ya da kekikli yoğurt ilave etmek salatanıza lezzet katabilir.

ATIŞTIRMALIKLAR TEHLİKELİ

İki kez düşük kalorili atıştırmalık yerine bir ara öğün ardından mini porsiyon ana yemek ve salata tercih edebilirsiniz. Hangi atıştırmalığı seçtiğinize dikkat etmelisiniz. Çünkü birçoğu bol yağda kızartılmış ve yüksek kalorili olabilİr. Ekmek tercihi için; tam tahıllı ekmekleri seçin, yemek öncesinde servis edilen farklı aromalardaki ekmekleri veya pideleri tercih etmeyin.

KIZARTMA YERİNE IZGARA

Sağlıklı pişirme tekniklerine dikkat edin. Bu teknikler: ızgara, fırınlama, buğulama ya da haşlamadır. Bu pişirme teknikleri ile yapılan yiyecekleri tercih edin ve üzerine ekstra tereyağı veya sos ekletmeyin. Yüksek kalorili ve yağlı yemekler için pişirme teknikleriyse kızartma ve kavurmadır. Kremalı, tereyağlı, beşamel soslu, rendelenmiş kaşar peynirli yiyecekler ekstra yağ ve kalori demek olduğunu unutmayın.

DOYDUYSANIZ PAKET YAPTIRIN

Vücudunuz size yemeyi bırakmanız gerektiğinin sinyalini verdiyse yemeyi bırakın. Akıllıca yemek yemek, yemekten zevk alarak ve yavaş yemeyi gerektirir. Restoranlar büyük porsiyonlar servis etme eğilimindedirler. Porsiyonunuzdan geri kalanını paket yaptırmayı düşünebilirsiniz. Ayrıca yarım porsiyon da sipariş edebilirsiniz. Kızarmış patates, pilav yerine buharda pişmiş sebze, yeşil salata, taze meyve ilave edip edemeyeceklerini sorun. Birçok restoran çok yönlü yemek çeşitlerine sahiptir. Şartları zorlamayı deneyin...

ŞEKERSİZ ÇAY-KAHVE İÇİN

Gereksiz kalori alımını önlemek için su, şekersiz çay veya kahve için. Şeker yerine kalori içermeyen tatlandırıcılar tercih edin. Daha fazla kalsiyum almak için, düşük yağlı veya yağsız süt sipariş ediniz.

TATLINIZI PAYLAŞIN

Mevsimine uygun meyveleri tercih edin. Dondurulmuş yoğurt, meyve püresi yemeyi deneyin. Eğer yüksek kalorili tatlı seçerseniz, iki çatal alın ve geri kalanını başka biriyle paylaşın. Tatlı isteğinizi birkaç ısırıkla geçirebilirsiniz.