Egzersiz kalp ritmini bozar mı?

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Dayanıklılığa dayalı egzersizin, kalp ritmini bozabileceği bildirildi.

İngiliz Kalp Vakfı'nın yaptığı araştırmada, dayanıklılık egzersizinin farelerde kalbin doğal ritmini ayarlayan bölümde moleküler değişiklikleri tetiklediği keşfedildi.



Araştırmada, bu tür egzersizin farelerde HCN4 olarak bilinen ve kalp atışlarını düzenleyen önemli bir proteinde azalmaya yol açtığı ve bunun düşük kalp hızından sorumlu olduğu görüldü.



Sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlanan keşfin, seçkin atletlerin neden düşük kalp hızına sahip ve yüksek kalp ritmi bozukluğu riskiyle karşı karşıya olduğunu açıklayabileceği belirtildi.



Profesör Jeremy Pearson, uzun sürelerle egzersiz yapan farelerde kalbin elektriksel yapısında değişikliklerin meydana geldiğini ve kalp ritmindeki bu değişimlerin sonrasında devam ettiğini söyledi.



Dayanıklılık egzersizi yapan atletlerin genellikle çok zinde olduğu, öte yandan çelişkili biçimde, özellikle yaşlandıkça aritmi olarak bilinen kalp ritmi bozukluklarına sahip olabilecekleri biliniyor.



Normalde bir yetişkinin dinlenirken kalp ritmi dakikada 60 ila 100 atımken, dayanıklılık egzersizi yapan atletlerin dakikada 30 atıma kadar inebiliyor.



(AA)