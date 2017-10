Kadınların en sorunlu bölgelerinden biri de hiç kuşkusuz ki bacaklarıdır. İnce ve sütun gibi duran bacaklar her kadının hayali olsa da ne yazık ki kadınların bir kısmı bu hayallerine ulaşmakta güçlük çekiyor.

Düzenli olarak gerçekleştirilecek bacak inceltme hareketleri ile tüm kadınlar istedikleri görünüme sahip olabilirler. Bacak inceltme yöntemleri ile kusursuz bir görünüme sahip olan ince ve sıkı bacaklara kavuşmak artık hayal değil. Evde sadece yarım saat gibi kısa bir süre ayırarak istediğiniz görünüme sahip olabilirsiniz.



Bacak inceltme egzersizleri

Üst bacak inceltme ve alt bacak inceltme gibi sıradan görülebilecek büyük hedefleriniz varsa yapmanız gereken tek şey bu hareketleri düzenli olarak tekrarlamak olmalı. Böylece istediğiniz o muhteşem mini elbiseyi ya da yırtmacı belirgin mini eteği hatta daracık kotu giyebileceksiniz. Evde bacak inceltme hareketleri ile spor salonlarına yüksek paralar harcamadan dilediğiniz görünüme kavuşmanız an meselesi.



Havada bacak açma

Harekete başlamak için yere sırt üstü olarak uzanın. Ardından başınız yukarıya baksın ve bacaklarınızı düz bir hizada havaya kaldırın. Ellerinizi ise iki yanınızda yere vücudunuza paralel bir şekilde yerleştirin ve iyice bastırın. Sonrasında ellerinizle yerden destek alarak bacaklarınızı 90 derecelik bir açı ile havada tutun. Uyluk iç bölgesindeki kaslarınızı harekete geçirerek bacaklarınızı birbirinden ayırın. Bu egzersizi düzenli bir şekilde en az 8 kez tekrar etmeniz gerekiyor.







Uçan köpek pozisyonu

Bacak inceltme hareketlerinden bir diğeri ise üst bacak inceltme hareketlerinden biri olan bu pozisyon ile gerçekleştirilir. Pozisyon için yere yüzüstü olarak uzanın. Alnınız ve parmak uçlarınız yere paralel olacak şekilde durmalı. Ardından ellerinizi ve ayaklarınızı uzatabileceğiniz en uzak noktaya kadar uzatarak esneyin.



Bir sonraki bacak inceltme hareketi ise sol kolunuzu ve sağ bacağınızı yerden kaldırmak olsun. Bu pozisyonda 4 saniye kadar beklemelisiniz. Ardından başlangıç pozisyonuna geri dönerek aynı hareketi sağ kol ve sol bacakta uygulayın. Bu bacak inceltme egzersizini her iki taraf için de 5’er kez tekrarlamalısınız.



V-Stretch egzersizi

Matınızın üzerine oturun ve bacaklarınızı iki yana doğru açın. Sonrasında her iki ayağınıza doğru üst gövdenizle kapanın. Bacaklarınızı mümkün olabildiğince esnetmeniz bu hareketin temel kuralı. Kollarından destek alarak aşağıya doğru yavaşça indirin. Bu pozisyonda her bacağınız için 15 saniye kadar kapanmış vaziyette kalmanız gerekiyor. Bu hareketi her iki bacağınız için de 8’er kez tekrarlamalısınız.



Bacak inceltme kürü

Vücudunuz zaman zaman detoksa ihtiyaç duyduğunu, sadece egzersizler ile değil, doğal kürler ile de sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralayabileceğinizi unutmamalısınız. Özellikle bacak bölgesinde sorun yaşayan ve bacak inceltme yöntemleri deneyen kadınların son dönemlerdeki tercihleri bacak inceltme kürü. Tarifi tam ölçüleri ile yaparak ödem söktürücü etkisinin yanında tatlı isteğinizin de azalttığını göreceksiniz.



Bacak İnceltme Kürü İçin Malzemeler:

• 1 adet elma

• 1 adet limon

• 1 yemek kaşığı kadar hibiskus çayı

• 1 adet çubuk tarçın

• 1 yemek kaşığı karanfil

• 1 yemek kaşığı kuru nane

• 1 tatlı kaşığı tane karabiber

• 1 tatlı kaşığı taze zencefil

• 1 litre kaynamış ve bir süre dinlendirilmiş su



Yapılışı:

Bacak inceltme kürü olarak kullanılacak olan bu çayı geceden hazırlamalı ve sabaha kadar demlendirmelisiniz. Her gece düzenli olarak bu çayı içmeniz ise çayın işe yararlılığını arttırmak adına oldukça önemli. Elma ve limonun kabuklarını soymayın. Sadece dilimleyin. Bir tencere ya da cam sürahi içinde tüm malzemeleri bir litre sıcak su içerisinde karıştırın. Kapağını kapatın ve sabaha kadar bekletin. Ertesi sabah çayı süzün ve yemeklerden önce birer bardak tüketin. Gün içerisinde çayı mutlaka bitirin. Her gün çayı taze olarak hazırlayın.



İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR:

Düz karın diyeti ile incelin linki için TIKLAYINIZ