En fit öneriler

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Diyetisyen Elvan Odabaşı Kanar, Ketojenik diyete dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor ve forma girmek için bakın neler öneriyor...

Son dönemlerde ne yazık ki popüler bir zayıflama diyeti haline gelen ketojenik diyet; aslında epilepsi hastalarının bilinen en eski tedavi yöntemlerinden biri. Bu diyet aslında yüksek yağ ve düşük karbonhidrat içererek uzun süre aç kalmak ve açlık metabolizmasını sürdürmek için zayıflama amaçlı değil tedavi amaçlı tasarlanmıştır.

Sağlıklı bir bireyin hızlı kilo vermek adına karbonhidrat oranı yok denecek kadar az olan (50 gr karbonhidrat/gün) bu diyeti uygulaması oldukça riskli. 1-2 haftalık sürelerde; ağırlık kaybı, iştahta azalma sağlasa da; verilen kilonun çok büyük bir bölümü; kas ve su dokusundan olur.

Diyet sonrasında ise; kan şekerinizde dalgalanmalar, iştah reseptörlerindeki artış ile iştah kontrolsüzlüğü, cilt elastikiyetindeki deformasyonlar ve kronik sağlık sorunları ile karşılaşabilirsiniz.

Diyet mevsimine girdik, bu tür popüler diyetleri daha sık duyacaksınız! Lütfen bu tür diyetlerden uzak durarak sağlıklı ve kalıcı zayıflamayı amaç edinen ve en önemlisi diyetisyen kontrolünde bir program uygulayın.



İyi yağlar ve kötü yağlar

Yağlar vücudumuz için gerekli olan enerjinin en önemli kaynaklarından. Sağlığınız, cilt ve damar kaliteniz için beslenmenizde iyi yağlara yer açın, ancak tüketirken miktara dikkat edin! Çiğ badem, fındık, fıstık, kaju, zeytinyağ, kanola, keten tohumu, Hindistan cevizi ve avokado yağı, yağ yakımına yardımcı olarak tanınan beslenmemizin dost yağları. Düşmanlar ise; doymuş yağ ve trans yağ içeren besinler ya da paketli ürünler.

Unutmayın; hayvansal yağlardan arındırılmış bir beslenme programı ile daha sağlıklı yağ alternatiflerini kullanmak, hem damar kalitenizi arttırır hem selülit oluşumuna engel olur hem de daha sağlıklı ve bugünlerde en çok duymak istediğimiz kelime olan daha fit bir bedene ulaşmanızı sağlar!



En doyurucu besinler

Ben diyetin kişiye özel olması gerektiğini düşündüğümden size bir liste vermiyorum ancak hem tokluk hissi verecek hem de metabolizma hızınızı arttırarak kilo vermenize yardımcı olacak besinler önereceğim. Evet yanlış duymadınız şimdi sayacağım süper besinler ile bir diyet programına bağlı kalmak çok daha kolay olacak. İşin sırrı ruhta ve bedende doygunluktan geçiyor. Şimdi sizin için hazırladığım mide ve metabolizma dostu besinlere gelelim.

Yumurta

Karabuğday

Lor peyniri

Şekersiz yer fıstığı ezmesi

Hindistan cevizi

Bulgur

Yeşil mercimek

Maş fasulyesi

Yulaf ezmesi

Buğday ruşeymi

Levrek/yağsız ton balığı

Avokado

Chia tohumu

Yağsız süt/yoğurt/ayran

Badem



