Güneşin tadını çıkarmaya aylar kala yaza girecek olmanın mutluluğunu fazla kilolarınız baltalıyorsa hiç kafanıza takmayın. Hedeflediğiniz vücut için yeterli zamanınız var. Bu noktada öncelikle altın önerileri atlamayın.

• Diyet yapmayı geçici bir eziyet olarak değil beslenme değişikliğini hayatınıza uyarlama olarak görmelisiniz. Yani uygulayacağınız diyet programı hayatınızdaki rutinlerden çok farklı olmadan hayatınızın içine girmeli. Örneğin rutinden 2-3 kaşık eksik tüketerek başlayabilirsiniz.

• Yemekten keyif alın. Yutmak ile yemek yeme arasındaki farkı anlayın. Çünkü sizin doymanızı sağlayacak his burada gizli. Yemeklerin ortasında yemeğinizi bırakıp birkaç dakika ara verdikten sonra yemeğinize devam edebilirsiniz.

• Diyetin en çok atlanan ancak en önemli noktalarından biri su içmek. Kilonuzu 30 ile çarpıp ideal su oranınızı bulabilirsiniz. Örneğin 50 kg birisi için ideal su miktarı 1500 ml yani 1.5 litredir. Eğer su içmekte zorlanıyorsanız içerisine favori meyve veya sebzelerinizden aroma amacıyla ekleme yapabilirsiniz.

• Çorba ve benzeri sıvı besinler dışında hayatınızdan kaşık kullanımını bir süre çıkarın. Çatal ile yemek yeme alışkanlığı sizi sofrada daha fazla tutabileceği gibi açlık hissinizi bastırmanıza da oldukça yardımcı olacaktır.

• Aslında akşam 19.00’dan sonra bir şey yeme efsanesi çok da doğru bir yaklaşım olmuyor. Çünkü özellikle büyük şehirlerde insanların eve gidiş saatleri geç saatlerde olduğu için bu noktada üç saat açlık ile yatmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Gece 00.00’da yatıyorsanız 21.00’de veya 22.00’de yatıyorsanız 19.00’da son yemeğinizi tüketin.

• Özellikle kilo verme döneminde yapılan en büyük demotive edici nedenlerden biridir günlük tartılmak. Ev tartılarında profesyonel kalibrasyon sistemi olmadığı için sizi 1 gün içerisinde 2-4 kg sapma payı ile hatalı sonuçlara yönlendirebilir. Bu yüzden 10 günde 1 tartılmak sizin için en doğru hamle olacaktır.



Sabah

• Yulaflı omlet

• Yeşillik



Öğle

• 100 gr hindi veya balık haşlama/ızgara veya 3 Ulaş köfte



Ara

• 1 dilim ananas

• 5 kaju

• 1 kase yoğurt



Akşam

• Mevsim salata

• 1 kase mercimek çorbası

• 1 tabak etli/kıymalı kabak yemeği

• 1 kase yoğurt





Yulaflı omlet

Malzemeler

• 1 yumurta

• 1 yumurta beyazı

• 1 biber

• 1 çay bardağı maydanoz

• 2 yemek kaşığı yulaf ezmesi veya yulaf kepeği

• 1 tatlı kaşığı keten tohumu

• 3 zeytin



Hazırlanışı

Tüm malzemeleri karıştırarak yağsız tavada pişirin.





Ulaş köfte

Malzemeler

• 3 yemek kaşığı zeytinyağlı salata

• 500 gr az yağlı kıyma

• 4 yemek kaşığı haşlanmış kinoa veya siyez buğdayı

• 1/2 kuru soğan

• 1 bardak maydanoz

• 2 ince dilim avokado veya 2-3 parça ceviz içi

• 1 tatlı kaşığı chia tohumu

• 3 yemek kaşığı yulaf kepeği

• 1 diş sarımsak

• 2 yumurta akı

• 1 çay kaşığı keten tohumu



Hazırlanışı

Tüm malzemeleri karıştırıp, köfte şeklini verdikten sonra 3 saat dinlendirin ve pişirin.